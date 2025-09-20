Netflix: la serie con una historia envuelta en drama, comedia negra y misterio
Netflix vuelve a sorprender con una propuesta que mezcla géneros y conquista al público internacional. Esta serie australiana se transformó en un fenómeno.
El catálogo de series y películas de Netflix se caracteriza por ofrecer producciones de distintos países que logran trascender fronteras. Entre ellas, una propuesta australiana ha conquistado a la audiencia mundial con apenas 12 capítulos, convirtiéndose en un verdadero furor gracias a su potencia narrativa y una fotografía que rivaliza con grandes producciones de Hollywood.
Uno de los aspectos más destacados de esta serie es su imposible clasificación en un solo género: en cada episodio conviven el thriller psicológico, el drama, la comedia negra y el misterio. Esa combinación fresca y arriesgada la volvió irresistible para los suscriptores, que rápidamente la colocaron dentro del top 10 global en el momento de su estreno.
La puesta en escena también jugó un papel clave en su éxito. Los paisajes áridos del interior de Australia funcionan como un personaje más dentro de la historia, aportando una atmósfera de tensión y soledad que potencia el suspenso. La crítica especializada celebró esta decisión estética y el público respondió con entusiasmo, pidiendo incluso la producción de una segunda temporada.
De qué trata "El turista"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama se centra en un hombre que despierta en un hospital en el interior semiárido de Australia sin recordar quién es ni por qué tantas personas lo persiguen. A partir de allí, la historia despliega un juego de tensiones, persecuciones y secretos que atrapará al espectador de principio a fin.
Con 12 capítulos, la serie logra mantener un ritmo dinámico, lleno de giros y revelaciones que alimentan el misterio. La mezcla de humor negro y drama psicológico la vuelve una experiencia distinta dentro del catálogo de suspenso.
Reparto de "El turista"
-
Jamie Dornan como El Hombre
Danielle Macdonald como la agente de prueba Helen Chambers
Shalom Brune-Franklin como Luci Miller / Victoria
Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon
Alex Dimitriades como Kosta Panigiris
Genevieve Lemon como Sue
Danny Adcock como Ralph
Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers
Tráiler de "El turista"
