Netflix: la película que te atrapará y te asfixiará con sus secretos

A lo largo de la narración, los vínculos de amistad, el duelo por la pérdida y la atracción prohibida se entrelazan en una trama que va revelando poco a poco un plan letal. La isla, lejos de ser un refugio, se convierte en un escenario cargado de misterio.

Reparto de "La isla negra"

Philip Froissant (Jonas Hansen)

Alice Dwyer (Helena Jung)

Hanns Zischler (Friedrich Hansen)

Mercedes Müller (Nina Cohrs)

Sammy Scheuritzel (Florian)

Lieselotte Voß (Jule)

Katharina Schütz (Ingrid Hansen)

Jodie Leslie Ahlborn (madre de Jonas)

Marco Wittorf (padre de Jonas)

El elenco logra transmitir la mezcla perfecta de vulnerabilidad y amenaza. Froissant, en particular, aporta un matiz especial a Jonas, un personaje que oscila entre la inocencia y el peligro de dejarse llevar por la seducción.

Tráiler de "La isla negra"