Netflix estrena un drama de 8 capítulos que promete ser el más visto del 2025

Netflix sorprendió con un nuevo drama que ya se perfila como uno de los grandes éxitos del año. Con un elenco de lujo y una trama cargada de tensión, la serie busca consolidarse como la más vista de 2025.
En plena temporada de estrenos de septiembre, la plataforma vuelve a dar un golpe fuerte en el terreno de los thrillers. Esta vez lo hace con una historia que mezcla crimen, drama y referencias culturales, ambientada en los escenarios más emblemáticos de Nueva York.
La crítica internacional no tardó en reaccionar. Medios como Chicago Tribune y CBR ya lo catalogan como un thriller imprescindible, con actuaciones memorables de Jude Law y Jason Bateman. La combinación de drama urbano, estilo visual y homenajes al cine clásico convierten a esta producción en una apuesta diferente dentro del catálogo..
De qué trata "Black Rabbit"
La historia sigue a Jake Friedken (Jude Law), dueño de un restaurante neoyorquino cuya vida se complica cuando su hermano Vince (Jason Bateman) regresa con una deuda peligrosa. Este reencuentro arrastra a ambos al submundo criminal de Nueva York, donde secretos del pasado y amenazas del presente se entrelazan en un drama que combina melodrama, suspenso y violencia urbana.
La serie, creada por Zach Baylin y Kate Susman, llegó a la plataforma el 18 de septiembre de 2025 y rápidamente escaló posiciones en el ranking global. Con ocho episodios cargados de tensión, la producción propone una experiencia atrapante que ya atrajo a millones de espectadores en sus primeras horas.
“Es uno de los thrillers más intrigantes que Netflix ha hecho nunca”, señaló Martin Carr de CBR, mientras que Johanna Steinmetz, de Chicago Tribune, aseguró: “Te acelera el corazón. Hasta que se rompe”. Con críticas de este nivel, el estreno se ubica como una de las apuestas más fuertes del catálogo en lo que resta del año
Reparto de "Black Rabbit"
El elenco reúne a figuras de peso:
Jude Law como Jake Friedken
Jason Bateman como Vince Friedken
Cleopatra Coleman como Estelle
Sope Dirisú como Wes
Amaka Okafor como Roxie
Troy Kotsur como Joe Mancuso
Además de actuar, Bateman dirige los dos primeros capítulos, aportando su sello al relato, mientras que Laura Linney, Justin Kurzel y Ben Semanoff se reparten el resto de la dirección.
Tráiler de "Black Rabbit"
