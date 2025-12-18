Netflix: el drama coreano que sigue sumando reproducciones después de su estreno
Netflix sumó a su catálogo un drama coreano subido de tono que no tardó en captar la atención de los fanáticos del género.
Con solo 5 capítulos, una historia escandalosa y una ambientación que rompe con los límites de lo tradicional, esta serie se posiciona como una de las más comentadas tras su llegada a la plataforma.
Estrenada el 22 de agosto de 2025, la miniserie combina comedia dramática, crítica social y provocación. Ambientada en la Corea de los años 80, la producción pone el foco en una industria cinematográfica dominada por hombres, atravesada por la censura y marcada por el impacto cultural de una película que hizo historia.
De qué trata Aema
La serie Aema se desarrolla en el corazón de Chungmuro, el centro neurálgico del cine surcoreano durante la década de 1980. La trama gira en torno a la realización de la polémica película erótica Madame Aema, una producción que desató un verdadero escándalo por ser considerada la más explícita de su época.
La historia sigue a Hui-ran y Joo-ae, dos actrices que, además de ser amigas, se animan a desafiar las reglas de una industria corrupta y profundamente machista. Mientras la película enfrenta censura y críticas, también se convierte en un inesperado éxito de taquilla, obligando a todos a replantearse los límites del arte, la moral y la libertad de expresión.
Con un relato provocador y dinámico, Aema no solo muestra el detrás de escena del cine, sino también el costo personal y profesional que pagan quienes se animan a romper moldes.
Reparto de Aema
Lee Hanee como Jeong Hui-ran
Bang Hyo-rin como Shin Joo-ae
Jin Sun-kyu como Ku Jung-ho
Cho Hyun-chul como Kwak In-u
Hyun Bong-sik como Heo Hyeok
Las actuaciones femeninas se destacan por su fuerza y profundidad, siendo uno de los puntos más valorados de la serie.
Tráiler de Aema
