Netflix: el drama coreano que sigue sumando reproducciones después de su estreno

La historia sigue a Hui-ran y Joo-ae, dos actrices que, además de ser amigas, se animan a desafiar las reglas de una industria corrupta y profundamente machista. Mientras la película enfrenta censura y críticas, también se convierte en un inesperado éxito de taquilla, obligando a todos a replantearse los límites del arte, la moral y la libertad de expresión.