Daniela Celis conmovió a sus seguidores al concretar uno de sus sueños: "Pude comprar mi primera..."

Con el correr del tiempo, la situación comenzó a encaminarse para “Pestañela”. Uno de los episodios más difíciles de este 2026 fue el grave accidente que sufrió Thiago Medina, que lo dejó en una situación límite. Tras una intensa labor del equipo médico, Medina logró recuperarse y volver a su hogar, donde pudo reencontrarse con sus mellizas, Laia y Aimé, y también con Daniela.

Thiago Medina Daniela Celis

Si bien en ese entonces se encontraban distanciados, el impacto de ese momento crítico los acercó nuevamente y, de manera paulatina, decidieron recomponer el vínculo, poniendo en primer plano el cuidado de sus hijas y el acompañamiento mutuo.