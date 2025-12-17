Netflix: la trilogía española con escenas ardientes que la rompe en la plataforma
Netflix vuelve a ser tendencia con una trilogía española cargada de romance, deseo y emociones intensas, ideal para acompañar las noches de verano.
Con escenas subidas de tono y una historia que atrapa desde el primer minuto, esta saga se consolidó como una de las más vistas entre todas las series y películas del catálogo. Protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández, la propuesta combina drama romántico, pasión y conflictos sentimentales que se desarrollan a lo largo de tres películas. Desde su estreno inicial, la historia se transformó en un fenómeno mundial y mantuvo el interés del público hasta su cierre definitivo.
Basada en las novelas de Ariana Godoy, la trilogía se posicionó como una de las producciones españolas más comentadas de los últimos años, especialmente por su alto voltaje emocional y sus escenas ardientes, perfectas para el clima veraniego.
De qué trata A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
La tercera y última entrega vuelve a enfocarse en Raquel y Ares, quienes deciden separarse durante el verano y seguir caminos distintos. Sin embargo, el destino los reúne tiempo después, cuando el frío del invierno europeo contrasta con sentimientos que siguen tan intensos como siempre.
El reencuentro los obliga a enfrentar heridas del pasado y a preguntarse si el amor que los une es lo suficientemente fuerte como para darse una nueva oportunidad. La película ofrece un cierre emocional, con momentos de alta carga romántica y escenas que mantienen la tensión hasta el final.
Ficha técnica de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
-
Título original: A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
Año: 2024
Duración: 1 hora y 45 minutos
País: España
Género: Drama romántico
Plataforma: Netflix
Basada en la obra de: Ariana Godoy
Reparto de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
-
Clara Galle como Raquel Mendoza
Julio Peña Fernández como Ares Hidalgo
Eric Masip como Artemis Hidalgo
Hugo Arbués como Apolo Hidalgo
Natalia Azahara como Daniela Fernández
Emilia Lazo como Claudia Martínez
Andrea Chaparro como Vera Herrando
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario