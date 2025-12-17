Netflix: la trilogía española con escenas ardientes que la rompe en la plataforma

Con escenas subidas de tono y una historia que atrapa desde el primer minuto, esta saga se consolidó como una de las más vistas entre todas las series y películas del catálogo. Protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández, la propuesta combina drama romántico, pasión y conflictos sentimentales que se desarrollan a lo largo de tres películas. Desde su estreno inicial, la historia se transformó en un fenómeno mundial y mantuvo el interés del público hasta su cierre definitivo.