Netflix: la película turca de comedia y romance que llegó en 2025 y es un éxito

Tras varios años sin verse, se reencuentran cuando la empresa enfrenta un riesgo de quiebra. El proyecto clave para salvarla es permitir la construcción de un hotel en la cala donde Ege montó su escuela de surf después de regresar del extranjero.

Luego de una reunión de la junta directiva, Asl, mujer de ciudad, debe negociar con Ege, un joven amante de la naturaleza que prefiere la vida tranquila en el campo. Al principio chocan por sus diferencias, pero esos conflictos poco a poco se transforman en atracción.

Reparto de "Tras el viento"

Hande Erçel como Asli Mansoy

Baris Arduç como Ege Arduç

Baris Aytac como Yaman

Olimpia Ahenk como Sirma

Gözde Mutluer como Yasemin

Tráiler de "Tras el viento"