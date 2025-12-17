Netflix: la película turca de comedia y romance que llegó en 2025 y es un éxito
Netflix sigue liderando en contenido turco, destacando entre sus éxitos la película romántica más vista del 2025, que conquistó a la audiencia.
Netflix continúa consolidándose como la plataforma líder en series y películas turcas, y en 2025 la producción más vista es Tras el viento. Este film turco destaca por combinar romance, tensión y una química innegable entre sus protagonistas, atrapando a los espectadores desde el primer minuto.
La historia sigue a Asl Mansoy, una empresaria estricta y disciplinada, y Ege Yazc, un surfista relajado y amante de la vida tranquila. Ambos son herederos del Yazman Company Group, pero llevan estilos de vida totalmente opuestos: Asl está acostumbrada al ritmo de la ciudad y a los negocios, mientras que Ege disfruta del aire libre y la calma del campo.
Cuando la empresa enfrenta riesgos de quiebra, se ven obligados a trabajar juntos en la sala de juntas, negociando proyectos que incluyen la construcción de un hotel en la cala donde Ege fundó su escuela de surf.
A medida que chocan por sus diferencias, empiezan a descubrir puntos en común, generando un vínculo inesperado que mezcla tensión, desafíos profesionales y un romance que los cambia a ambos. La película atrapa mostrando cómo el amor y la colaboración pueden surgir incluso entre personalidades completamente opuestas.
De qué trata "Tras el viento"
La película turca de Netflix, Tras el viento, sigue a Ege Yazc (Bar Arduç) y Asl Mansoy (Hande Erçel), los herederos del Yazman Company Group. Asl, al frente de la compañía como directora ejecutiva, vive en Estambul, mientras que Ege reside en Çeme.
Tras varios años sin verse, se reencuentran cuando la empresa enfrenta un riesgo de quiebra. El proyecto clave para salvarla es permitir la construcción de un hotel en la cala donde Ege montó su escuela de surf después de regresar del extranjero.
Luego de una reunión de la junta directiva, Asl, mujer de ciudad, debe negociar con Ege, un joven amante de la naturaleza que prefiere la vida tranquila en el campo. Al principio chocan por sus diferencias, pero esos conflictos poco a poco se transforman en atracción.
Reparto de "Tras el viento"
- Hande Erçel como Asli Mansoy
- Baris Arduç como Ege Arduç
- Baris Aytac como Yaman
- Olimpia Ahenk como Sirma
- Gözde Mutluer como Yasemin
Tráiler de "Tras el viento"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario