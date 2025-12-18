No apto para cardíacos: la película aterradora que está en Netflix y es un éxito
Se trata de una propuesta oscura, intensa y perturbadora, ideal para quienes disfrutan de las historias cargadas de suspenso, climas opresivos y presencias demoníacas.
Esta producción forma parte de uno de los universos cinematográficos de terror más exitosos de los últimos años, inspirado en investigaciones paranormales reales. Con una duración ajustada que no da respiro, la historia construye el miedo desde la atmósfera, los silencios y una tensión constante que crece minuto a minuto.
Desde su llegada a Netflix, la película volvió a posicionarse entre los títulos más vistos del género, destacándose por su capacidad para incomodar al espectador y sostener un clima inquietante sin necesidad de excesos. La crítica especializada valoró especialmente la ambientación y la construcción psicológica del horror, elementos que la convierten en una opción no apta para sensibles.
De qué trata La Monja
La trama comienza tras el misterioso suicidio de una joven en una abadía de clausura ubicada en Rumania. A raíz de este hecho, el Vaticano envía a un sacerdote experto en posesiones demoníacas y a una novicia a punto de tomar sus votos para investigar lo sucedido.
Durante la misión, ambos descubren un secreto profano que amenaza no solo sus propias vidas, sino también su fe y sus almas. La abadía se transforma en un escenario dominado por el terror cuando emerge una fuerza demoníaca con forma de monja, dando inicio a una lucha sobrenatural marcada por el miedo, la oscuridad y lo desconocido.
La historia se sitúa en los orígenes de una de las entidades más aterradoras del cine reciente y funciona como pieza clave dentro de una saga de horror ampliamente reconocida.
Reparto de La Monja
Taissa Farmiga como hermana Irene
Demián Bichir como padre Burke
Jonas Bloquet como Maurice Theriault
Bonnie Aarons como la Monja / Valak
Jonny Coyne como Gregoro
Ingrid Bisu como hermana Oana
Charlotte Hope como hermana Victoria
Tráiler de La Monja
