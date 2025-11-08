Netflix: el drama danés de suspenso que la está rompiendo y tiene sólo 6 capítulos
Estrenada en el 2025, esta mega producción europea narra una historia cautivante con giros inesperados. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix no para de sorprender con su exitoso catálogo en este 2025, compuesto por películas y series de gran calidad en la pantalla grande. Entre grandes estrenos y producciones que marcan el ritmo de la plataforma, "Los secretos que ocultamos" es una de las producciones más elegidas.
Esta miniserie danesa de seis episodios combina el suspenso psicológico con un ritmo intenso que atrapa la atención de cientos de usuarios. Dirigida por el reconocido cineasta Per Fly y protagonizada por la talentosa Marie Bach Hansen, esta historia se convirtió en un gran fenómeno internacional y un éxito sin precedentes en las plataformas de streaming.
De qué trata "Los secretos que ocultamos"
Esta producción se adentra en lo más profundo de una comunidad que aparenta ser tranquila, donde nada es lo que parece. La historia se desata cuando una joven niñera desaparece misteriosamente, dejando tras de sí una serie de interrogantes que nadie parece querer responder.
Movida por la curiosidad, Cecilie, una vecina del barrio, decide averiguar qué hay detrás de ese hecho. Sin embargo, cuanto más se adentra en su investigación, más descubre que bajo la fachada perfecta del vecindario se esconden verdades inquietantes, vínculos peligrosos y una red de mentiras capaz de poner su vida en riesgo.
Lo que comienza como una búsqueda personal termina convirtiéndose en un oscuro retrato de culpa, secretos y apariencias rotas. Esta atrapante historia hace que cada día sean más los espectadores que se sumergen por completo en esta miniserie.
Reparto de "Los secretos que ocultamos"
- Marie Bach Hansen como Cecilia
- Excel Busano como Ángel
- Simón Sears como Mike
- Danica Curcic como Katarina
- Lars Ranthe como Rasmus
Tráiler de "Los secretos que ocultamos"
