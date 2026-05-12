Netflix: el drama romántico protagonizado por Anne Hathaway que es un éxito
Una de las propuestas que más llamó la atención de los usuarios es un drama que mezcla romance, humor y emociones profundas.
Las películas románticas continúan siendo una de las opciones más elegidas por los suscriptores de Netflix, especialmente cuando cuentan con figuras reconocidas de Hollywood. En este caso, Anne Hathaway vuelve a posicionarse como una de las grandes protagonistas de la plataforma gracias a una producción que logró captar la atención de miles de usuarios alrededor del mundo.
Se trata de , una película estrenada en 2023 que combina drama, romance y comedia con una historia íntima y emocional que se diferencia de las propuestas tradicionales del género.
Con una duración de apenas 1 hora y 42 minutos, esta oferta de Netflix aparece como una opción ideal para quienes buscan una historia entretenida, sensible y con personajes cargados de conflictos personales.
La película fue dirigida por Rebecca Miller y cuenta además con actuaciones destacadas de Peter Dinklage y Marisa Tomei, quienes acompañan a Anne Hathaway en un relato que gira alrededor de la creatividad, las relaciones y las segundas oportunidades.
Uno de los puntos más valorados por los suscriptores de Netflix es justamente la química entre los protagonistas y el tono emocional que sostiene la película desde el comienzo hasta el final.
Además, la propuesta logra equilibrar momentos dramáticos con escenas más ligeras y divertidas, algo que le permitió destacarse entre las producciones románticas más recientes de la plataforma.
Desde su llegada al catálogo de series y películas comenzó a ganar popularidad entre quienes disfrutan de historias diferentes y alejadas de los romances convencionales.
De qué trata Llegó a mí
De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, “Llegó a mí” centra su historia en un compositor que atraviesa un fuerte bloqueo creativo mientras intenta terminar una importante obra musical.
Steven Lauddem, interpretado por Peter Dinklage, vive un momento complicado tanto en lo profesional como en lo personal. En medio de esa crisis, su esposa Patricia, personaje interpretado por Anne Hathaway, intenta ayudarlo mientras también enfrenta sus propios problemas emocionales.
La situación cambia cuando Steven decide salir de su rutina y conoce a Katrina, una mujer completamente distinta a las personas que forman parte de su vida cotidiana.
A partir de ese encuentro, el protagonista comienza un inesperado viaje emocional que lo lleva a replantearse muchas cuestiones sobre su creatividad, sus vínculos y su manera de vivir.
La película mezcla romance, drama y humor en una historia que busca mostrar cómo pequeños encuentros pueden modificar completamente el rumbo de una persona.
Reparto de Llegó a mí
El elenco de esta película de Netflix está integrado por reconocidos actores internacionales:
- Peter Dinklage como Steven Lauddem
- Anne Hathaway como Patricia Jessup-Lauddem
- Marisa Tomei como Katrina Trento
- Evan Ellison como Julian Jessup
- Harlow Jane como Tereza Szyskowski
- Joanna Kulig como Magdalena Szyskowski
- Brian d'Arcy James como Trey Ruffa
- Judy Gold como Susan Shaw
Tráiler de Llegó a mí
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