Netflix: el drama romántico protagonizado por Anne Hathaway que es un éxito

Además, la propuesta logra equilibrar momentos dramáticos con escenas más ligeras y divertidas, algo que le permitió destacarse entre las producciones románticas más recientes de la plataforma.

Desde su llegada al catálogo de series y películas comenzó a ganar popularidad entre quienes disfrutan de historias diferentes y alejadas de los romances convencionales.

De qué trata Llegó a mí

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, “Llegó a mí” centra su historia en un compositor que atraviesa un fuerte bloqueo creativo mientras intenta terminar una importante obra musical.

Steven Lauddem, interpretado por Peter Dinklage, vive un momento complicado tanto en lo profesional como en lo personal. En medio de esa crisis, su esposa Patricia, personaje interpretado por Anne Hathaway, intenta ayudarlo mientras también enfrenta sus propios problemas emocionales.

La situación cambia cuando Steven decide salir de su rutina y conoce a Katrina, una mujer completamente distinta a las personas que forman parte de su vida cotidiana.

A partir de ese encuentro, el protagonista comienza un inesperado viaje emocional que lo lleva a replantearse muchas cuestiones sobre su creatividad, sus vínculos y su manera de vivir.

La película mezcla romance, drama y humor en una historia que busca mostrar cómo pequeños encuentros pueden modificar completamente el rumbo de una persona.

Reparto de Llegó a mí

El elenco de esta película de Netflix está integrado por reconocidos actores internacionales:

Peter Dinklage como Steven Lauddem

como Steven Lauddem Anne Hathaway como Patricia Jessup-Lauddem

como Patricia Jessup-Lauddem Marisa Tomei como Katrina Trento

como Katrina Trento Evan Ellison como Julian Jessup

como Julian Jessup Harlow Jane como Tereza Szyskowski

como Tereza Szyskowski Joanna Kulig como Magdalena Szyskowski

como Magdalena Szyskowski Brian d'Arcy James como Trey Ruffa

como Trey Ruffa Judy Gold como Susan Shaw

Tráiler de Llegó a mí