Netflix: la película de suspenso sobre un catastrófico desastre natural
Con escenas cargadas de tensión y efectos especiales impactantes, Tornados se convirtió rápidamente en una de las películas más vistas en la plataforma.
El catálogo de series y películas de Netflix continúa sumando grandes estrenos durante 2026, y una de las producciones que más llamó la atención de los usuarios es una película estadounidense que mezcla acción, suspenso y desastres naturales con una historia cargada de adrenalina.
La película funciona como una especie de continuación espiritual de la clásica Twister, estrenada en 1996 y considerada una de las películas más recordadas sobre tormentas extremas y cazadores de tornados. En esta nueva entrega, Netflix presenta una historia moderna, con efectos especiales de última generación y un ritmo muy dinámico que mantiene la tensión prácticamente durante toda la película.
Dirigida por Lee Isaac Chung, llegó recientemente a la plataforma y rápidamente escaló posiciones dentro del ranking de lo más visto. Además, muchos usuarios destacaron la calidad visual de las escenas relacionadas con las tormentas y la química entre sus protagonistas.
Con una duración de aproximadamente 2 horas, la película logra combinar momentos de acción intensa con escenas dramáticas y una fuerte carga emocional, algo que terminó conquistando a los fanáticos del género.
Uno de los aspectos más valorados de esta producción es justamente la manera en la que logra transmitir el peligro constante de los fenómenos climáticos extremos. Las persecuciones, los vientos devastadores y los tornados gigantes convierten a la historia en una experiencia muy atrapante para quienes disfrutan del suspenso y la adrenalina.
De qué trata Tornados
La sinopsis oficial de Netflix señala que Tornados centra su historia en una serie de devastadoras tormentas que amenazan con destruir distintas zonas de Oklahoma.
En medio de este escenario extremo aparece Kate Carter, interpretada por Daisy Edgar-Jones, una científica especializada en fenómenos climáticos que deberá enfrentarse nuevamente a los tornados luego de una experiencia traumática del pasado.
Junto a ella aparece Tyler Owens, interpretado por Glen Powell, un famoso cazador de tormentas que utiliza las redes sociales para documentar fenómenos extremos mientras arriesga constantemente su vida.
A medida que los tornados comienzan a intensificarse y las tormentas se vuelven cada vez más peligrosas, ambos deberán unir fuerzas para intentar sobrevivir y ayudar a las personas atrapadas en medio del desastre natural.
La película combina escenas de mucha tensión con impresionantes efectos visuales y secuencias de acción cargadas de adrenalina, convirtiéndose en una de las propuestas más entretenidas que llegaron recientemente a Netflix.
Reparto de Tornados
El elenco principal de esta película de Netflix está compuesto por:
- Daisy Edgar-Jones como Kate Carter
- Glen Powell como Tyler Owens
- Anthony Ramos como Javier Rivera
- Brandon Perea como Boone
- Maura Tierney como Cathy Carter
- Harry Hadden-Paton como Ben
- Sasha Lane como Lily
- Katy O’Brian como Dani
Las actuaciones y la química entre los protagonistas fueron algunos de los puntos más destacados por parte de los usuarios y la crítica especializada.
Tráiler de Tornados
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