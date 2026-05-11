Netflix: la película de suspenso sobre un catastrófico desastre natural

De qué trata Tornados

La sinopsis oficial de Netflix señala que Tornados centra su historia en una serie de devastadoras tormentas que amenazan con destruir distintas zonas de Oklahoma.

En medio de este escenario extremo aparece Kate Carter, interpretada por Daisy Edgar-Jones, una científica especializada en fenómenos climáticos que deberá enfrentarse nuevamente a los tornados luego de una experiencia traumática del pasado.

Junto a ella aparece Tyler Owens, interpretado por Glen Powell, un famoso cazador de tormentas que utiliza las redes sociales para documentar fenómenos extremos mientras arriesga constantemente su vida.

A medida que los tornados comienzan a intensificarse y las tormentas se vuelven cada vez más peligrosas, ambos deberán unir fuerzas para intentar sobrevivir y ayudar a las personas atrapadas en medio del desastre natural.

La película combina escenas de mucha tensión con impresionantes efectos visuales y secuencias de acción cargadas de adrenalina, convirtiéndose en una de las propuestas más entretenidas que llegaron recientemente a Netflix.

Reparto de Tornados

El elenco principal de esta película de Netflix está compuesto por:

Daisy Edgar-Jones como Kate Carter

como Kate Carter Glen Powell como Tyler Owens

como Tyler Owens Anthony Ramos como Javier Rivera

como Javier Rivera Brandon Perea como Boone

como Boone Maura Tierney como Cathy Carter

como Cathy Carter Harry Hadden-Paton como Ben

como Ben Sasha Lane como Lily

como Lily Katy O’Brian como Dani

Las actuaciones y la química entre los protagonistas fueron algunos de los puntos más destacados por parte de los usuarios y la crítica especializada.

Tráiler de Tornados