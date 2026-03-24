Netflix: la serie de 12 capítulos con una de las historias más dramáticas
Una historia de autodescubrimiento y sátira social conquistó a la audiencia y es furor en la plataforma.
La serie La vida soñada del Sr. Kim cuenta con 12 capítulos, lo que la convierte en una propuesta ideal para quienes buscan historias intensas pero fáciles de ver en pocos días. Desde su incorporación al catálogo en 2025, la producción logró posicionarse como una de las recomendaciones más destacadas del género dramático.
Además, su trama se inspira de forma libre en una versión satírica del clásico cuento de Cenicienta, lo que aporta un enfoque diferente dentro de los tradicionales dramas coreanos.
De qué trata La vida soñada del Sr. Kim
La historia sigue a Kim Nam Su, un hombre de mediana edad que ha dedicado gran parte de su vida al trabajo dentro de una empresa.
Después de años de rutina laboral y responsabilidades, comienza a cuestionarse si realmente está viviendo la vida que siempre soñó. A partir de ese momento, inicia un proceso de autodescubrimiento en el que busca reencontrarse con su verdadera felicidad.
En ese camino, el protagonista se enfrenta a decisiones personales, relaciones familiares y situaciones que lo obligan a replantearse sus prioridades.
La serie combina drama, humor y momentos de reflexión, mostrando cómo incluso en la adultez es posible reinventarse y buscar un nuevo rumbo.
Reparto de La vida soñada del Sr. Kim
El elenco principal de la serie está compuesto por actores reconocidos del cine y la televisión coreana:
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Ryu Seung Ryong como Kim Nam Su
Myung Se Bin como Park Ha Jin
Cha Kang Yoon como Kim Su Gyeom
Yoo Seung Mok como Baek Jong Tae
Lee Shin Ki como Manager Do Jin Woo
Lee Seo Hwan como Heo Tae Hwan
Jung Soon Won como Jung Sung Koo
Shin Dong Won como Manager Song Ik Hyun
Ha Seo Yoon como Kwon Song Hee
Las actuaciones ayudan a construir una historia que mezcla drama y momentos emotivos con un tono cercano y humano.
Tráiler de La vida soñada del Sr. Kim
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