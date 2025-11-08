Netflix: el drama turco con una trama de comedia, romance y amistad que la está rompiendo

Entre enredos, risas y emociones, los protagonistas descubrirán la amistad, el amor y la importancia de ser fieles a sí mismos. Una historia ideal para maratonear que muestra cómo las decisiones más impulsivas pueden cambiar una vida para siempre.

Reparto de “Amor 101”

El elenco de Amor 101 está encabezado por figuras muy populares dentro del universo de las series turcas:

Pinar Deniz

Kubilay Aka

Mert Yazicioglu

Alina Boz

Selahattin Pasali

Ipek Filiz Yazici

Ece Yüksel

Kaan Urgancioglu

Müfit Kayacan

Cada uno de ellos aporta una química especial que convierte a la serie en una experiencia tan divertida como conmovedora.

Tráiler de “Amor 101”