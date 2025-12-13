Netflix: el éxito argentino que sigue sumando reproducciones con el paso del tiempo
Netflix acaba de sumar a su catálogo una película argentina considerada por la crítica y el público como una de las mejores de todos los tiempos.
El catálogo de Netflix continúa reforzando su oferta con títulos consagrados que marcaron un antes y un después en la historia del cine. Entre estrenos y novedades, una película nacional se destaca por encima del resto gracias a una historia inolvidable, actuaciones magistrales y un reconocimiento internacional pocas veces alcanzado.
Se trata de un thriller que combina drama, misterio, suspenso y romance, con una narrativa profunda y emocional que atraviesa distintas épocas de la Argentina. El paso del tiempo no hizo más que reforzar su prestigio, convirtiéndola en una obra de culto que hoy vuelve a ser protagonista entre las opciones más vistas de Netflix.
De qué trata "El secreto de sus ojos"
El secreto de sus ojos centra su historia en Benjamín Espósito, un investigador judicial recientemente retirado que decide escribir una novela basada en un crimen brutal ocurrido veinticinco años atrás y que nunca pudo olvidar.
Ambientada entre el pasado y el presente, la película recorre la obsesión de su protagonista por resolver un asesinato sin justicia, mientras revive recuerdos personales y un amor silenciado durante décadas. La trama se desarrolla en la Argentina de finales del siglo XX, atravesada por tensiones políticas, sociales y morales.
Con una construcción narrativa impecable, la película logra mantener la intriga constante, mezclando el suspenso policial con una profunda carga emocional. Este equilibrio fue clave para que se consagrara como la mejor película argentina de todos los tiempos, reconocimiento que se vio reflejado en los Premios Oscar, donde ganó como Mejor película internacional, y en los Premios Goya, donde obtuvo dos estatuillas.
Reparto de "El secreto de sus ojos"
El film cuenta con un elenco de primer nivel, considerado uno de los mejores del cine argentino:
Ricardo Darín como Benjamín Espósito
Soledad Villamil como Irene Menéndez Hastings
Pablo Rago como Ricardo Morales
Guillermo Francella como Pablo Sandoval
Javier Godino como Isidoro Gómez
Mario Alarcón como el juez Fortuna Lacalle
Mariano Argento como Romano
Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica internacional, destacando la química entre Darín y Villamil y el inolvidable personaje de Francella.
