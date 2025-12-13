Netflix: el éxito argentino que sigue sumando reproducciones con el paso del tiempo

Reparto de "El secreto de sus ojos"

El film cuenta con un elenco de primer nivel, considerado uno de los mejores del cine argentino:

Ricardo Darín como Benjamín Espósito

Soledad Villamil como Irene Menéndez Hastings

Pablo Rago como Ricardo Morales

Guillermo Francella como Pablo Sandoval

Javier Godino como Isidoro Gómez

Mario Alarcón como el juez Fortuna Lacalle

Mariano Argento como Romano

Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica internacional, destacando la química entre Darín y Villamil y el inolvidable personaje de Francella.

Trailer de "El secreto de sus ojos"