Netflix: la película con un tono sombrío y que combina comedia e intriga

La película logra construir una narrativa atrapante a partir de situaciones cotidianas llevadas al extremo, combinando momentos desopilantes con otros cargados de suspenso. Esta dualidad es justamente lo que la convierte en una de las propuestas más diferentes dentro del catálogo actual.

Reparto de La tostadora

El elenco de La tostadora está encabezado por figuras reconocidas del cine indio que aportan solidez a la historia:

Rajkummar Rao como Ramakant

Sanya Malhotra

Abhishek Banerjee

Upendra Limaye

Seema Pahwa

Cada uno de ellos contribuye a reforzar el tono particular de la película, donde las actuaciones juegan un papel clave para equilibrar la comedia con el suspenso.

Tráiler de La tostadora