Netflix películas: la producción que es una de las más premiadas de la plataforma

Ambos coinciden en un hotel y, a partir de ese encuentro casual, comienzan a construir un vínculo tan inesperado como profundo. Entre paseos nocturnos, charlas íntimas y momentos de silencio, descubren una nueva forma de entender la vida y sus propias emociones.

La película no se apoya en grandes giros argumentales, sino en los pequeños detalles, en las miradas y en los momentos compartidos, lo que la convierte en una experiencia única dentro del catálogo.

Reparto de "Perdidos en Tokio"

El elenco de Perdidos en Tokio es uno de sus puntos más fuertes:

Bill Murray como Bob Harris

Scarlett Johansson como Charlotte

Giovanni Ribisi

Anna Faris

Las actuaciones, especialmente la de Murray y Johansson, fueron ampliamente elogiadas por la crítica y resultan fundamentales para transmitir la esencia emocional de la historia.

Tráiler de "Perdidos en Tokio"