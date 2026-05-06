Netflix: la película protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal que sigue siendo un éxito

A lo largo de la película, el protagonista debe recurrir a versiones de sí mismo y a personajes emblemáticos de su carrera para sobrevivir a una situación cada vez más caótica.

La gran fortaleza de esta producción está en cómo mezcla el humor absurdo con escenas de acción y momentos emocionales que reflexionan sobre la fama, el fracaso y la identidad de una estrella de Hollywood.

Reparto de El peso del talento

El elenco de El peso del talento reúne actores muy reconocidos:

Nicolas Cage como Nick Cage

Pedro Pascal como Javi Gutiérrez

Sharon Horgan

Lily Sheen

Tiffany Haddish

Ike Barinholtz

Paco León

La dupla entre Cage y Pascal fue uno de los aspectos más celebrados tanto por la crítica como por el público, convirtiéndose incluso en fenómeno viral en redes sociales.

Tráiler de El peso del talento