Netflix: la película española que tiene una historia intensa y es de época
En Netflix se esconde una intensa película española de época, basada en hechos reales, que mezcla drama, pasión y escenas que no pasan desapercibidas.
Dentro del catálogo de Netflix, hay títulos que no pasan desapercibidos, y uno de los que más impacto generó entre los usuarios es Elisa y Marcela, una película española basada en hechos reales que combina romance, drama y una historia tan intensa como polémica.
Ambientada entre 1898 y 1901, esta producción filmada en elegante blanco y negro construye un relato que salta en el tiempo para contar un amor tan profundo como prohibido. Las protagonistas, interpretadas por Greta Fernández y Natalia de Molina, se conocen en un colegio religioso en La Coruña y, a pesar del contexto conservador, desarrollan un vínculo que desafía todas las normas de la época.
En medio de una sociedad atravesada por la represión, el vínculo crece hasta desembocar en una decisión extrema: una de ellas adopta una identidad masculina para poder casarse por iglesia, en un giro que marca uno de los momentos más impactantes de esta historia real.
Cuando el engaño sale a la luz, la reacción social es brutal. La película no solo retrata una historia de amor prohibido, sino que también pone el foco en temas como la libertad individual, la presión de las instituciones y los límites que imponían tanto la Iglesia como el poder político en la vida privada.
De qué trata "Elisa y Marcela"
En la Galicia de fines del siglo XIX, Elisa y Marcela se conocen en una escuela y lo que comienza como una amistad se transforma en una historia de amor intensa que deben ocultar por el contexto social de la época. Este vínculo prohibido se desarrolla en silencio, marcado por las restricciones y prejuicios del entorno.
En 1901, toman una decisión extrema para poder estar juntas: Elisa asume una identidad masculina bajo el nombre de Mario, su primo fallecido, y así logran concretar un matrimonio en una parroquia de A Coruña. Este hecho, basado en hechos reales, se convirtió en uno de los episodios más impactantes retratados en Netflix.
Reparto de "Elisa y Marcela"
- Natalia de Molina
- Greta Fernández
- Sara Casasnovas
Tráiler de "Elisa y Marcela"
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