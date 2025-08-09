Netflix: el filme más visto del mundo en lo que va de 2025 llegó a la plataforma
Una nueva producción de acción y suspenso llegó a Netflix y ya se convirtió en el estreno más comentado del año. Con un elenco estelar y una trama cargada de tensión, esta propuesta está atrapando a miles de usuarios en todo el mundo.
La plataforma sumó recientemente un thriller trepidante que combina espionaje, drama y un despliegue visual impactante. Desde su llegada, no solo escaló rápidamente en el ranking global, sino que también generó debates por su intensidad y el magnetismo de sus protagonistas.
Detrás de la dirección está un nombre reconocido por su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento, mientras que el guion adapta una historia ya exitosa en formato literario. Las críticas especializadas han sido variadas, aunque coinciden en que la interpretación de su protagonista femenina es uno de los mayores aciertos. El filme también destaca por sus locaciones internacionales, que suman realismo y espectacularidad a cada secuencia.
La historia plantea un viaje de transformación de una mujer común hacia un mundo peligroso, marcado por secretos, traiciones y un deseo implacable de justicia. Esta mezcla de emociones y giros inesperados explica por qué la película se convirtió rápidamente en una de las más vistas del año.
De qué trata "El ritmo de la venganza"
La trama sigue a Stephanie Patrick, una mujer devastada por la pérdida de su familia en un accidente aéreo. Su vida cambia por completo cuando descubre que el siniestro no fue accidental. Impulsada por el dolor y la rabia, se introduce en el mundo del espionaje internacional, adoptando identidades peligrosas para dar con los responsables. Cada paso la acerca más a la verdad, pero también la expone a un nivel de riesgo mortal.
Reparto de "El ritmo de la venganza"
Blake Lively como Stephanie Patrick
Jude Law como Iain Boyd "B"
Sterling K. Brown como Serra
Max Casella como Leon Giler
Raza Jaffrey como Proctor
Richard Brake como Lehmans
Ivana Basic como Oksana
Nasser Memarzia como Suleman Kaif
Tráiler de "El ritmo de la venganza"
