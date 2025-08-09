el eternauta.jpg El Eternauta, por Netflix.

Luego del éxito arrasador de El Eternauta, en lo que va de agosto, las producciones más vistas en Netflix Argentina incluyen la serie "El caso Asunta", el documental "Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo" y la película de acción "Trigger Warning" protagonizada por Jessica Alba. También se mantienen en el ranking local títulos como "Cobra Kai", "Bebé Reno" y el film argentino "Pipa" con Luisana Lopilato. Ni hablar de la explosión de Merlina.