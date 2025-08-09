Netflix: por qué es la plataforma más elegida en la Argentina y cuáles son sus series y películas más vistas
En estos tiempos la gente elige más ver películas por plataformas que ir al cine. Y Netflix es la más elegida del país.
Netflix sigue siendo, por amplio margen, la plataforma de streaming más elegida por los usuarios en la Argentina. Con más de una década de presencia en el país, la compañía logró consolidarse gracias a una combinación de catálogo variado, producciones originales de alto impacto y una estrategia que se adapta a las tendencias de consumo locales.
Según datos recientes de consultoras especializadas en el sector audiovisual, Netflix concentra más del 50% de las suscripciones a servicios de streaming en la Argentina, superando a competidores como Amazon Prime Video, Disney+ y Max. Entre los motivos de su liderazgo, destacan la amplia biblioteca de películas y series, el estreno simultáneo con otros países y la incorporación constante de contenidos locales y regionales.
Luego del éxito arrasador de El Eternauta, en lo que va de agosto, las producciones más vistas en Netflix Argentina incluyen la serie "El caso Asunta", el documental "Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo" y la película de acción "Trigger Warning" protagonizada por Jessica Alba. También se mantienen en el ranking local títulos como "Cobra Kai", "Bebé Reno" y el film argentino "Pipa" con Luisana Lopilato. Ni hablar de la explosión de Merlina.
La empresa, además, supo aprovechar la nostalgia y las tendencias globales para atraer público, reponiendo clásicos, sumando animes y apostando a fenómenos virales que rápidamente se vuelven conversación en redes sociales. En un mercado cada vez más competitivo, Netflix parece tener claro que la clave para seguir liderando es ofrecer variedad, calidad y estrenos que generen repercusión inmediata.
Cuáles son las 5 series más vistas en agosto en Netflix
- Merlina
- Pecados Incofesables
- División Palermo
- Indomable
- Marcada
Cuáles son las 5 películas más vistas en agosto en Netflix
- Mi año en Oxford
- Las guerreras KPOP
- Gladiator II
- Happy Gilmore II
- Juego de Honor
Ranking estimado de los 5 mayores éxitos en Netflix Argentina
- El Eternauta – Éxito inmediato y liderazgo en vistas no angloparlantes.
- Sky Rojo – Dominó el top nacional en su estreno con protagonismo local.
- Okupas – Clásico reencontrado, que conecta con varias generaciones.
- La Casa de Papel – Éxito global con alta repercusión en el país.
- Merlina / Stranger Things – Títulos globales que también brillaron entre el público argentino.
Ranking estimado de las 5 películas más vistas de Netflix en Argentina
- Granizo
- Corazón delator
- Nonnas
- Alerta roja, Leo y Superheroicos
- American Assassin
