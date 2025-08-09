Netflix: la película romántica de Maxi Iglesias que sigue sumando visualizaciones
Esta producción se estrenó en el 2022 y causó una revolución en la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
Las películas o series que fusionan romance y comedia en sus historias se convirtieron en las más elegidas en Netflix, HBO o Disney +, las plataformas de streaming más populares en la actualidad. Estas plataformas se destacan por albergar a una gran cantidad de usuarios que se sientan atrapados por el amplio catálogo que tienen a disposición.
Una de las producciones que creció de manera notable en cuanto a visualizaciones es "Hasta que nos volvamos a encontrar", disponible en Netflix. Este film llegó a la pantalla grande en el 2022 y cuenta con la participación estelar del actor español Maxi Iglesias.
La inclusión de Iglesias en el elenco llamó la atención de cientos de usuarios que siguen de cerca cada producción de este actor y modelo europeo. Además, esta película fue dirigida por Bruno Ascenzo y tiene una duración que ronda los 90 minutos, perfecta para verla durante el fin de semana.
De qué trata "Hasta que nos volvamos a encontrar"
La película sigue a Salvador Campodónico, un empresario español acostumbrado al lujo y a los negocios familiares en el mundo hotelero, que viaja a Cusco para impulsar un ambicioso proyecto internacional.
Allí se cruza con Ariana, una viajera apasionada por la aventura, cuya forma de vivir choca por completo con la suya. Entre diferencias, choques culturales y momentos inesperados, ambos descubrirán que el amor puede surgir en los lugares y circunstancias menos pensadas.
Reparto de "Hasta que nos volvamos a encontrar"
- Stephanie Cayo como Ariana
- Maxi Iglesias como Salvador Campodónico
- Wendy Ramos como Lichi
- Renata Flores como Urpi
- Jely Reátegui como Janice
- Nicolás Galindo como Nandito
- Carlos Carlín como Mauricio
- Anaí Padilla como Inés
Tráiler de "Hasta que nos volvamos a encontrar"
