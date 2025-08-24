Netflix: el thriller de acción con su historia de drama y suspenso imperdible
Edgar Ramírez y Luke Bracey son los protagonistas principales de este film que llegó a la pantalla grande en 2015. Los detalles en la nota.
El fin de semana está por culminar y es el momento perfecto para tirarse en el sillón y disfrutar del amplio catálogo de películas y series que presenta Netflix. Cada producción de la plataforma de streaming, ya sea de amor, acción o drama, se destaca por atrapar por completo a cada usuario, llevándolo a un estado de compenetración único con la historia.
Una de las películas que más se posicionó en la plataforma fue "Punto de quiebre". Estrenada en el 2015, este film narra una historia de drama y suspenso impactante, con giros inesperados que mantienen a cualquier espectador pegado al sillón durante los 120 minutos de duración.
Sin embargo, el gran éxito de esta producción no solo se explica por la historia, sino también por el elenco de primer nivel. Edgar Ramírez y Luke Bracey son los protagonistas principales de este film que llegó a Netflix hace algunos meses, mientras que Ericson Core fue el director.
De qué trata "Punto de quiebre"
La película sigue a Johnny Utah, un joven que busca dejar atrás su pasado conflictivo para incorporarse al FBI. Su primer gran desafío lo lleva a infiltrarse en un grupo de expertos en deportes extremos, que combinan su pasión por la adrenalina con actividades criminales.
A medida que Johnny se adentra en este mundo criminal, debe ganarse la confianza del grupo mientras enfrenta situaciones peligrosas, poniendo su vida en constante riesgo para lograr desmantelar la banda desde adentro. Fue tal su éxito, que fue nominada en los Taurus World Stunt Awards y los Teen Choice Awards, aunque no obtuvo ningún premio.
Reparto de "Punto de quiebre"
- Luke Bracey como Johnny Utah
- Edgar Ramírez como Bodhi
- Teresa Palmer como Samsara
- Ray Winstone como Angelo Pappas
- Clemens Schick como Roach
- Max Thieriot como Jeff
- Matias Varela como Grommet
- Tobias Santelmann como Chowder
Tráiler de "Punto de quiebre"
