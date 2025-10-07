Netflix: la serie sueca de 18 capítulos con escenas muy subidas de tono
Estrenada en el 2021 y con tres temporadas en total, esta producción europea es una de las grandes sensaciones de la plataforma. Los detalles en la nota.
"Jóvenes altezas" se consolidó como una de las series sensaciones del 2025 en Netflix, gracias a su combinación de drama y suspenso. Esta producción sueca, que debutó en 2021, tiene 18 episodios repartidos en tres temporadas. Además, presenta un elenco de primer nivel compuesto por Edvin Ryding y Omar Rudberg, entre otras figuras.
Disponible en la plataforma de streaming, esta serie forma parte de un catálogo amplio y diverso que combina estrenos recientes con clásicos del mundo cinematográfico. Su llegada a Netflix hizo que "Jóvenes altezas" llegue a audiencias de todo el mundo, consolidándose como un fenómeno sin precedentes durante este año.
De qué trata "Jóvenes altezas"
"Jóvenes altezas" narra la vida del príncipe Wilhelm, un joven miembro de la realeza que se ve obligado a abandonar sus obligaciones oficiales tras un escándalo. Enviado a Hillerska, un exclusivo internado, busca llevar un estilo de vida más cercano a la de cualquier adolescente, lejos del estricto protocolo real que lo rodeó de pequeño.
En este nuevo entorno, Wilhelm descubre la importancia de la amistad, las primeras pasiones y la independencia, al mismo tiempo que debe enfrentar decisiones difíciles que ponen en juego su futuro y el de su familia. La historia de esta serie, dirigida por Rojda Sekersöz y Erika Calmeyer, es la clave del éxito, siendo una de las producciones más elegidas durante este año.
Reparto de "Jóvenes altezas"
Además de presentar una trama atrapante y con giros inesperados, la serie cuenta con un elenco de primer nivel, con actores de gran trayectoria y experiencia en la pantalla grande.
- Edvin Ryding
- Omar Rudberg
- Malte Gardinger
- Frida Argento
- Nikita Uggla
- Samuel Astor
- Nils Wetterholm
- Tommy Wättring
- Pernilla August
Tráiler de "Jóvenes altezas"
