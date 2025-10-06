Cuándo estrena "27 Noches", la película de Daniel Hendler en Netflix

Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.

Elenco oficial de "27 noches"

Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.

Además, es importante destacar que el film no solamente está basado en un hecho real, sino que además se basa en el libro “Veintisiete noches” de Natalia Zito, quien se consagró como una de las mejores escritoras tras esta novela homónima.

Tráiler oficial de "27 noches"