Cuándo estrena "27 Noches", la película de Daniel Hendler en Netflix
El actor, junto con Marilú Mariani, protagonizan la nueva historia de Netflix basada en hechos reales y que adapta la novela de Natalia Zito.
El cine argentino vuelve a triunfar a nivel mundial con el estreno de "27 Noches", la nueva película protagonizada y dirigida por Daniel Hendler, que tuvo su lanzamiento en el Festival Internacional de San Sebastián.
La cinta no solo formó parte de la competencia oficial, sino que además fue la encargada de inaugurar la nueva edición del festival de cine más aclamado de España. Con la presencia de sus actores y productores en la alfombra roja y durante el estreno, se trató de una de las películas más aplaudidas tras su proyección por lo que promete ser una de las mejores del año.
"27 noches": todo sobre la nueva película de Netflix
Sin embargo, lo cierto es que esta historia no solamente brilló en España, sino que próximamente lo hará en Netflix. La cinta, que forma parte del catálogo de "hecho en Argentina", se estrena en la plataforma el próximo 17 de octubre y, antes de su publicación, te revelamos todo lo que tenes que conocer al respecto.
Sinopsis oficial de "27 noches"
Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.
Elenco oficial de "27 noches"
Marilú Marini, Daniel Hendler, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.
Además, es importante destacar que el film no solamente está basado en un hecho real, sino que además se basa en el libro “Veintisiete noches” de Natalia Zito, quien se consagró como una de las mejores escritoras tras esta novela homónima.
Tráiler oficial de "27 noches"
