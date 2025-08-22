Un giro oscuro y cómico: la nueva serie de Netflix que te atrapará en solo 6 capítulos
Una comedia con tintes oscuros y ácidos regresó a la plataforma con una nueva temporada que ya está dando que hablar en todo el mundo.
En Netflix, las producciones españolas se han convertido en sinónimo de éxito y cada estreno despierta gran expectativa entre los suscriptores. Con un humor que juega entre lo incómodo y lo brillante, la historia propone reírse de lo que casi nunca se nombra: la muerte. Pero lo hace desde un lugar fresco y original, siguiendo a una funeraria que, lejos de ser solemne, se convierte en escenario de enredos, disputas familiares y situaciones tan absurdas como divertidas.
La crítica especializada la calificó como una de las series más audaces de 2025, llegando incluso a ser nominada en los Premios Feroz a mejor comedia. Y, como era de esperarse, los espectadores de Netflix ya la ubicaron entre lo más visto de la plataforma a pocos días de su estreno.
De qué trata "Muertos S.L."
"Muertos S.L." es una sitcom de humor negro que narra la vida diaria de la funeraria Torregrosa, un negocio familiar que, pese a sus constantes crisis, siempre logra sobrevivir. Todo comienza tras la muerte de Gonzalo, el fundador, lo que desata una batalla por la dirección de la empresa.
Entre personajes extravagantes, planes descabellados y un aire de sátira constante, la serie combina lo trágico con lo cómico, logrando un equilibrio que engancha desde el primer capítulo. En esta tercera temporada, la funeraria cambia de manos: Vanesa (Amaia Salamanca) asume el mando con la intención de modernizar el negocio, pero no todos estarán dispuestos a seguirle el juego.
Reparto de "Muertos S.L."
-
Carlos Areces como Dámaso Carrillo
Amaia Salamanca como Vanesa Hernández
Adriana Torrebejano como Manuela
Diego Martín como Chemi
Ascen López como Nieves Torralba
Gerald B. Filmore como Abel Aguado
Aitziber Garmendia como Olivia
Salva Reina como Nino
Roque Ruiz como Pablo Morales
Manolo Cal como Anselmo
Lorea Intxausti como Laia
Bárbara Santa-Cruz como Pilar Torregrosa Torralba
Lucía Quintana como Milagros Torregrosa Torralba
Trailer de "Muertos S.L."
