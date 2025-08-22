Un giro oscuro y cómico: la nueva serie de Netflix que te atrapará en solo 6 capítulos

En Netflix, las producciones españolas se han convertido en sinónimo de éxito y cada estreno despierta gran expectativa entre los suscriptores. Con un humor que juega entre lo incómodo y lo brillante, la historia propone reírse de lo que casi nunca se nombra: la muerte. Pero lo hace desde un lugar fresco y original, siguiendo a una funeraria que, lejos de ser solemne, se convierte en escenario de enredos, disputas familiares y situaciones tan absurdas como divertidas.