Netflix: el thriller de catástrofe español con pocos capítulos

La trama sigue a una familia que intenta rescatar a su hija, enfrentándose a un sistema autoritario y a un entorno donde la vigilancia y la desigualdad son constantes. A lo largo de la historia, se combinan drama, tensión y conflicto social en un escenario futurista, pero cercano.

Reparto de La valla

El éxito detrás de esta historia no solo es producto de su atrapante historia, sino también gracias al elenco de primer nivel encabezado por Olivia Molina y Ángela Molina.

Olivia Molina

Ángela Molina

Unax Ugalde

Abel Folk

Eleonora Wexler

Manu Fullola

Iván Chavero

Daniel Ibañez

Juan Blanco

Tráiler de La valla