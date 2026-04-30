Netflix: el thriller de catástrofe español con pocos capítulos
Esta producción tiene 13 episodios en total y a Olivia Molina y Ángela Molina como protagonistas principales. Descubrí de qué trata en la nota.
En los últimos años, las producciones españolas lograron consolidarse como una de las apuestas más fuertes dentro de las plataformas de streaming, ganando protagonismo por sus historias cargadas de intensidad y dramatismo. Una de las más destacadas en Netflix es La valla, ambientada en 2045 luego de la Tercera Guerra Mundial.
Ambientada en una España distópica, la trama presenta una sociedad fracturada tras una crisis global, dirigida por Daniel Écija y con 13 episodios en total. Su éxito rompió los límites y se proyectó a nivel internacional, donde obtuvo reconocimiento en los Premios Iris y los Premios Zapping, consolidándose como una de las producciones más elegidas del momento.
De qué trata La valla
La valla es una serie española ambientada en el año 2045, en un país marcado por la escasez de recursos tras una guerra global. En ese contexto, Madrid aparece dividida en dos sectores completamente opuestos: uno controlado por el poder y otro donde la población sobrevive con lo mínimo.
La trama sigue a una familia que intenta rescatar a su hija, enfrentándose a un sistema autoritario y a un entorno donde la vigilancia y la desigualdad son constantes. A lo largo de la historia, se combinan drama, tensión y conflicto social en un escenario futurista, pero cercano.
Reparto de La valla
El éxito detrás de esta historia no solo es producto de su atrapante historia, sino también gracias al elenco de primer nivel encabezado por Olivia Molina y Ángela Molina.
- Olivia Molina
- Ángela Molina
- Unax Ugalde
- Abel Folk
- Eleonora Wexler
- Manu Fullola
- Iván Chavero
- Daniel Ibañez
- Juan Blanco
Tráiler de La valla
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