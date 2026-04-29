La trinchera infinita: la película de Netflix que es furor y cuenta una historia real impactante

Las películas y series de drama y suspenso siguen siendo de las más elegidas en las plataformas de streaming, gracias a la precisa combinación de historias intensas, carga emocional y una narrativa que mantiene el interés del espectador hasta el final. En Netflix, por ejemplo, una de las más elegida es La trinchera infinita, un film español que llegó a mediados del 2020 al catálogo.