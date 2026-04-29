La trinchera infinita: la película de Netflix que es furor y cuenta una historia real impactante
Protagonizada por Antonio de la Torre y Belén Cuesta, La trinchera infinita es un drama imperdible sobre la Guerra Civil Española. Mirá de qué trata.
Las películas y series de drama y suspenso siguen siendo de las más elegidas en las plataformas de streaming, gracias a la precisa combinación de historias intensas, carga emocional y una narrativa que mantiene el interés del espectador hasta el final. En Netflix, por ejemplo, una de las más elegida es La trinchera infinita, un film español que llegó a mediados del 2020 al catálogo.
Se trata de una película de dos horas y media de duración, dirigida por Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga, que reconstruye un período clave de la posguerra española. Sus protagonistas son Antonio de la Torre y Belén Cuesta, quienes le imprimen un plus de experiencia con su extensa trayectoria en el mundo cinematográfico.
La producción tuvo, además, un fuerte impacto en la industria del cine española, especialmente en los Premios Goya, donde fue una de las grandes destacadas. Gracias a su historia sobre la Guerra Civil de la década del 30, esta producción se quedó con varios galardones que consolidaron su prestigio dentro del cine nacional.
De qué trata La trinchera infinita
La historia se centra en Higinio, un hombre que, tras el inicio de la Guerra Civil Española, toma la decisión de esconderse en su propia vivienda para no ser detenido por las fuerzas del régimen franquista. Lo que en un principio era una solución temporal para proteger su vida, termina transformándose en una existencia marcada por el aislamiento.
Con el paso del tiempo y pese al fin del conflicto armado, el temor a las represalias continúa vigente, lo que lo lleva a prolongar su encierro durante años. En ese contexto, su esposa Rosa se convierte en su único sostén, encargándose de mantenerlo con vida y de sostener el contacto con el mundo exterior mientras él permanece oculto durante décadas.
Reparto de La trinchera infinita
- Antonio de la Torre
- Belén Cuesta
- Vicente Vergara
- José Manuel Poga
- Emilio Palacios
Tráiler de La trinchera infinita
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