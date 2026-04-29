La pareja perfecta: la miniserie de Netflix con Nicole Kidman que es furor por su trama de misterio

De qué trata La pareja perfecta

La serie de Netflix La pareja perfecta se mete de lleno en la intimidad de una familia millonaria que organiza una boda de alto perfil en una mansión frente al mar. Todo cambia de golpe cuando aparece un cadáver en la playa, un giro que rompe la celebración y desata un clima de misterio donde nadie queda fuera de sospecha.