La pareja perfecta: la miniserie de Netflix con Nicole Kidman que es furor por su trama de misterio
Con solo 6 capítulos, La pareja perfecta es la miniserie de misterio que arrasa en Netflix. Conocé de qué trata esta historia protagonizada por Nicole Kidman.
La pareja perfecta se consolidó como una de las apuestas más comentadas de Netflix, logrando meterse rápidamente entre las series más vistas de la plataforma tras su estreno en 2024. Esta miniserie de apenas 6 capítulos combina drama, misterio y fuertes conflictos familiares, con una narrativa que engancha desde el inicio.
El relato está encabezado por Nicole Kidman, junto a Liev Schreiber, Eve Hewson y Dakota Fanning, un elenco destacado que potencia el clima de intriga a lo largo de toda la historia. La dirección corre por cuenta de Susanne Bier, reconocida cineasta a nivel internacional, ganadora de premios como el Oscar y el Emmy.
En cuanto a la recepción, la crítica fue mayormente positiva. El analista Richard Roeper, del Chicago Sun-Times, resaltó que la serie logra esquivar los problemas típicos de las ficciones cortas y valoró tanto la calidad actoral como la consistencia narrativa, dos claves que explican su éxito en Netflix.
De qué trata La pareja perfecta
La serie de Netflix La pareja perfecta se mete de lleno en la intimidad de una familia millonaria que organiza una boda de alto perfil en una mansión frente al mar. Todo cambia de golpe cuando aparece un cadáver en la playa, un giro que rompe la celebración y desata un clima de misterio donde nadie queda fuera de sospecha.
En el centro de la historia está Amelia (Eve Hewson), quien está a punto de ingresar a una de las familias más ricas de Nantucket al casarse con Benji Winbury (Billy Howle). Sin embargo, el hallazgo del cuerpo transforma la boda en una investigación cargada de intriga, donde cada personaje empieza a ocultar secretos en esta atrapante propuesta de Netflix.
Reparto de La pareja perfecta
- Nicole Kidman
- Liev Schreiber
- Eve Hewson
- Dakota Fanning
- Billy Howle
- Jack Reynor
- Ishaan Khatter
- Meghann Fahy
- Sam Nivola
- Michael Beach
- Donna Lynne Champlin
- Mia Isaac
- Isabelle Adjani
Tráiler de La pareja perfecta
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