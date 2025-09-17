Netflix: el thriller psicológico que no te dejará dormir y es uno de los más recomendados
Esta serie de Netflix destaca por su intensa trama dramática, ofreciendo un relato atrapante que se vuelve difícil de superar en el mundo de las series y películas.
El catálogo de Netflix, que día a día renueva sus contenidos en todos los géneros para disfrute de sus usuarios, incluye una de las series más emotivas y atrapantes: Alba. Esta producción de drama y romance captura desde el primer minuto, envolviendo y conmoviendo a quien la ve.
Estrenada en España en 2021, Alba lleva a los espectadores por una historia intensa y cautivadora. Comienza como un relato romántico, pero se transforma en un drama profundo cuando la protagonista, Elena Rivera, interpreta a Alba Llorens Vendrell, quien enfrenta un hecho devastador perpetrado por un grupo de jóvenes.
La serie, imposible de despegar los ojos, está inspirada en la producción turca Fatmagül y se destaca como una de las historias de Netflix que realmente vale la pena ver, tanto por su narrativa absorbente como por su contenido impactante.
Conformada por 13 capítulos llenos de tensión y emoción, Alba se encuentra disponible en el catálogo de Netflix desde junio de 2022, con un recorrido dramático y atrapante.
De qué trata "Alba"
La serie Alba en Netflix sigue la historia de Alba Llorens Vendrell (Elena Rivera), una joven que vuelve a su ciudad natal buscando un respiro y tranquilidad. Durante su estancia, participa de una fiesta que, a simple vista, parece inofensiva, pero que rápidamente se transforma en una pesadilla.
Al despertar en la playa, Alba descubre con horror que fue víctima de una violación, marcada físicamente por la agresión. El drama se intensifica cuando se da cuenta de que algunos de los responsables son amigos de su propio novio, Bruno Costa (Eric Masip), lo que añade traición y desconcierto a su dolor.
La tensión alcanza su punto máximo cuando Alba identifica a otra persona involucrada en el ataque, revelando una red de complicidad que sacude por completo su mundo y da un giro inesperado a la historia.
Reparto de "Alba"
- Elena Rivera (Alba Llorens Vendrell)
- Eric Masip (Bruno Costa Campoamor)
- Álvaro Rico (Jacobo Entrerríos)
- Pol Hermoso (Rubén Entrerríos)
- Jason Fernández (Hugo Roig)
- Miguel Fernández (César Valdivieso)
Tráiler de "Alba"
