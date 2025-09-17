Netflix: el thriller psicológico que no te dejará dormir y es uno de los más recomendados

Al despertar en la playa, Alba descubre con horror que fue víctima de una violación, marcada físicamente por la agresión. El drama se intensifica cuando se da cuenta de que algunos de los responsables son amigos de su propio novio, Bruno Costa (Eric Masip), lo que añade traición y desconcierto a su dolor.

La tensión alcanza su punto máximo cuando Alba identifica a otra persona involucrada en el ataque, revelando una red de complicidad que sacude por completo su mundo y da un giro inesperado a la historia.

Reparto de "Alba"

Elena Rivera (Alba Llorens Vendrell)

Eric Masip (Bruno Costa Campoamor)

Álvaro Rico (Jacobo Entrerríos)

Pol Hermoso (Rubén Entrerríos)

Jason Fernández (Hugo Roig)

Miguel Fernández (César Valdivieso)

Tráiler de "Alba"