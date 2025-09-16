Detuvieron al "estafador de Tinder" en un aeropuerto de Georgia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1967596111851335977&partner=&hide_thread=false | Simon Leviev, mejor conocido como el 'estafador de Tinder', fue arrestado el domingo pasado por las autoridades georgianas a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Batumi, Georgia, reporta The Jerusalem Post.



De acuerdo con el informe, los motivos de su arresto no han… pic.twitter.com/FD5hzQuwej — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 15, 2025

Cómo es la historia del "estafador de Tinder"

Shimon Yehuda Hayut se hacía pasar por el hijo de un vendedor de diamantes con una inmensa fortuna. Con esa historia, le prometía a sus conquistas una vida de lujos, siempre y cuando las víctimas le paguen una suma para poder obtenerla.

En diferentes oportunidades, el hombre aseguraba tener un guardaespaldas y que hacía viajes en jet privado. Sin embargo, con el correr del tiempo, Hayut aseguraba que tenía problemas de seguridad y que algunos enemigos suyos lo estaban buscando.

De esa forma, el hombre solicitaba grandes cantidades de dinero, que serían devueltas una vez se haya calmado su situación, algo que claramente no sucedía. Con este cuento, muchas mujeres fueron damnificadas, de hecho, algunas testificaron y hasta participaron de la serie de streaming, como fue el caso de la noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy y la holandesa Ayleen Charlotte.