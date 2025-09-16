Detuvieron al "estafador de Tinder" en un aeropuerto de Georgia
El hombre, acusado de engañar a más de 20 mujeres en diferentes países a través de la aplicación de cita, era buscado por Interpol.
Este lunes, se conoció que Simon Leviev, conocido mundialmente como "el estafador de Tinder", fue detenido en el aeropuerto de Batumi, Georgia, tras una alerta roja de Interpol. El joven fue el que provocó el documental de Netflix tras estafar a mujeres por sumas millonarias.
Su nombre verdadero es Shimon Hayat, es oriundo de Israel, y está acusado de engañar a mujeres por unos 10 millones de dólares. Todo esta situación se desencadenó durante una audiencia judicial, donde el fiscal georgiano Gela Tzidze solicitó al tribunal la prórroga de su detención para iniciar un proceso de extradición a Alemania, afirmó el medio israelí Walla.
Una vez que llegó el pedido, el tribunal accedió y decidió que, con base en el Convenio Europeo de Extradición y la legislación georgiana, se aceptó la solicitud del fiscal. En este momento, Hayat permanecerá recluido en un centro de detención del Ministerio de Justicia de Georgia.
Por otro lado, el abogado del detenido, Sagiv Rotenberg, habló con el medio antes mencionado y declaró que había hablado con él tras la detención, pero que todavía desconocían los motivos precisos de la medida.
"Estas son viejas sospechas, aparentemente irrelevantes", dijo Rotenberg y agregó que "actualmente estamos trabajando con las autoridades de Georgia y Alemania para poner fin al incidente lo antes posible".
Cómo es la historia del "estafador de Tinder"
Shimon Yehuda Hayut se hacía pasar por el hijo de un vendedor de diamantes con una inmensa fortuna. Con esa historia, le prometía a sus conquistas una vida de lujos, siempre y cuando las víctimas le paguen una suma para poder obtenerla.
En diferentes oportunidades, el hombre aseguraba tener un guardaespaldas y que hacía viajes en jet privado. Sin embargo, con el correr del tiempo, Hayut aseguraba que tenía problemas de seguridad y que algunos enemigos suyos lo estaban buscando.
De esa forma, el hombre solicitaba grandes cantidades de dinero, que serían devueltas una vez se haya calmado su situación, algo que claramente no sucedía. Con este cuento, muchas mujeres fueron damnificadas, de hecho, algunas testificaron y hasta participaron de la serie de streaming, como fue el caso de la noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy y la holandesa Ayleen Charlotte.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario