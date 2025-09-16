Netflix: la nueva serie argentina de drama que tiene una trama llena de sorpresas

Netflix sigue apostando por producciones locales y esta vez sorprendió con un drama nacional que mezcla política, secretos familiares y tensiones sociales. Con apenas ocho episodios, la serie propone un relato compacto y contundente que se distingue por la fuerza de sus personajes y por un guion cargado de dilemas morales. La nueva apuesta argentina brilla entre lo más visto y confirma el interés internacional por las ficciones locales, sobre todo cuando cuentan con figuras consagradas y directores de renombre.