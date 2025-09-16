Netflix: la nueva serie argentina de drama que tiene una trama llena de sorpresas
Una producción argentina acaba de aterrizar en Netflix y ya se ganó un lugar entre lo más comentado del mes. Con un elenco de lujo, promete atrapar a cualquiera.
Netflix sigue apostando por producciones locales y esta vez sorprendió con un drama nacional que mezcla política, secretos familiares y tensiones sociales. Con apenas ocho episodios, la serie propone un relato compacto y contundente que se distingue por la fuerza de sus personajes y por un guion cargado de dilemas morales. La nueva apuesta argentina brilla entre lo más visto y confirma el interés internacional por las ficciones locales, sobre todo cuando cuentan con figuras consagradas y directores de renombre.
Entre el suspenso, las traiciones y la lucha por el poder, la serie ofrece un retrato crudo de la política y de los costos personales que implica tomar decisiones extremas. Todo con un ritmo ágil y actuaciones que elevan aún más la historia.
De qué trata "Las maldiciones"
“Las maldiciones” gira en torno a Fernando Rovira, un gobernador del norte argentino interpretado por Leonardo Sbaraglia, que se ve acorralado entre la ambición política y su vida personal. Cuando su hija desaparece en medio de la votación de una ley crucial sobre la explotación del litio, deberá decidir entre seguir adelante con su carrera o salvar a su familia.
La tensión aumenta cuando se revela que el secuestrador es uno de sus hombres de confianza, lo que desata una red de intrigas que se remonta a más de una década. Con cada capítulo, la trama deja al descubierto los secretos del poder y las consecuencias de decisiones pasadas que vuelven a cobrar relevancia en el presente.
La serie, creada por Daniel Burman y dirigida junto a Martín Hodara, es una adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro y condensa el espíritu crítico que caracteriza a la autora.
Reparto de "Las maldiciones"
-
Leonardo Sbaraglia (Fernando Rovira)
Gustavo Bassani (Román Sabaté)
Alejandra Flechner (Irène)
Francesca Varela (Zoe Rovira)
Mónica Antonópulos (Lucrecia Bonara)
Emiliano Kaczka
Osmar Núñez
César Bordón
Pablo Isasmendi
Roberto Suarez
Tráiler de "Las maldiciones"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario