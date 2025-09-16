MinutoUno

Netflix: la nueva serie argentina de drama que tiene una trama llena de sorpresas

Una producción argentina acaba de aterrizar en Netflix y ya se ganó un lugar entre lo más comentado del mes. Con un elenco de lujo, promete atrapar a cualquiera.

La nueva serie dramática y argentina con una trama llena de sorpresas

Netflix sigue apostando por producciones locales y esta vez sorprendió con un drama nacional que mezcla política, secretos familiares y tensiones sociales. Con apenas ocho episodios, la serie propone un relato compacto y contundente que se distingue por la fuerza de sus personajes y por un guion cargado de dilemas morales. La nueva apuesta argentina brilla entre lo más visto y confirma el interés internacional por las ficciones locales, sobre todo cuando cuentan con figuras consagradas y directores de renombre.

Entre el suspenso, las traiciones y la lucha por el poder, la serie ofrece un retrato crudo de la política y de los costos personales que implica tomar decisiones extremas. Todo con un ritmo ágil y actuaciones que elevan aún más la historia.

De qué trata "Las maldiciones"

“Las maldiciones” gira en torno a Fernando Rovira, un gobernador del norte argentino interpretado por Leonardo Sbaraglia, que se ve acorralado entre la ambición política y su vida personal. Cuando su hija desaparece en medio de la votación de una ley crucial sobre la explotación del litio, deberá decidir entre seguir adelante con su carrera o salvar a su familia.

La tensión aumenta cuando se revela que el secuestrador es uno de sus hombres de confianza, lo que desata una red de intrigas que se remonta a más de una década. Con cada capítulo, la trama deja al descubierto los secretos del poder y las consecuencias de decisiones pasadas que vuelven a cobrar relevancia en el presente.

La serie, creada por Daniel Burman y dirigida junto a Martín Hodara, es una adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro y condensa el espíritu crítico que caracteriza a la autora.

Reparto de "Las maldiciones"

  • Leonardo Sbaraglia (Fernando Rovira)

  • Gustavo Bassani (Román Sabaté)

  • Alejandra Flechner (Irène)

  • Francesca Varela (Zoe Rovira)

  • Mónica Antonópulos (Lucrecia Bonara)

  • Emiliano Kaczka

  • Osmar Núñez

  • César Bordón

  • Pablo Isasmendi

  • Roberto Suarez

Tráiler de "Las maldiciones"

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

