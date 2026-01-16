Netflix: la novela asiática de 21 capítulos que está siendo un éxito en la plataforma

De qué trata La chica nueva

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie tailandesa que está dando que hablar, La chica nueva, sigue a Nanno, una joven inteligente y enigmática que recorre distintos colegios exponiendo las mentiras y travesuras de alumnos y docentes.

Este drama tailandés se está destacando entre las series asiáticas en Netflix, ganando terreno frente a las producciones coreanas, que suelen liderar la plataforma, y consolidándose como una de las sorpresas más comentadas por los suscriptores.

Reparto de La chica nueva

Chicha "Kitty" Amatayakul como Nanno

Teeradon "James" Supapunpinyo como Nanai

Penpak Sirikul como Ms. Naruemon

Patricia Good como Minnie

Phantira "Minnie" Pipityakorn como Jane

Ploy Sornarin como Junko

Yarinda Bunnag como Wan

Thanavate Siriwattanagul como Sr. Win

Pajaree Nanpinit como Meaw

Thitinan Khlangphet como Taew

Claudia Chakrabandhu como Srta. Aum

Tráiler de La chica nueva