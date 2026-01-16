Netflix: la novela asiática de 21 capítulos que está siendo un éxito en la plataforma
La serie se destaca como una de las principales novedades asiáticas en Netflix, acumulando cada día más reproducciones y ganando seguidores sin pausa.
Netflix ofrece un catálogo repleto de series y películas para todos los gustos, pero hay una producción asiática que volvió a captar todas las miradas: La chica nueva, un drama sombrío compuesto por 21 capítulos que no deja indiferente a nadie.
Las historias provenientes de Asia se consolidan como tendencia en la plataforma. No solo las coreanas dominan el interés, sino que las producciones tailandesas también vienen en ascenso gracias a sus relatos intensos y atrapantes.
La chica nueva se destacó en las últimas semanas como uno de los dramas más comentados y recomendados, gracias a su tono oscuro y su narrativa inquietante.
La serie no es apta para menores: contiene escenas de violencia, lenguaje explícito y aborda temáticas sensibles como el suicidio. A pesar de no ser reciente, los suscriptores aseguran que va mucho más allá de un drama convencional, logrando generar suspenso y emoción en cada episodio.
Dividida en dos temporadas, La chica nueva se ha convertido en uno de los dramas tailandeses más vistos dentro del catálogo de Netflix. Desde su incorporación en 2021, sigue sumando reproducciones y aparece como una de las ofertas asiáticas más elegidas del año, consolidándose como una verdadera sorpresa para los amantes del cine y series asiáticas.
De qué trata La chica nueva
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie tailandesa que está dando que hablar, La chica nueva, sigue a Nanno, una joven inteligente y enigmática que recorre distintos colegios exponiendo las mentiras y travesuras de alumnos y docentes.
Este drama tailandés se está destacando entre las series asiáticas en Netflix, ganando terreno frente a las producciones coreanas, que suelen liderar la plataforma, y consolidándose como una de las sorpresas más comentadas por los suscriptores.
Reparto de La chica nueva
- Chicha "Kitty" Amatayakul como Nanno
- Teeradon "James" Supapunpinyo como Nanai
- Penpak Sirikul como Ms. Naruemon
- Patricia Good como Minnie
- Phantira "Minnie" Pipityakorn como Jane
- Ploy Sornarin como Junko
- Yarinda Bunnag como Wan
- Thanavate Siriwattanagul como Sr. Win
- Pajaree Nanpinit como Meaw
- Thitinan Khlangphet como Taew
- Claudia Chakrabandhu como Srta. Aum
Tráiler de La chica nueva
