Netflix: la producción española basada en un futuro distópico

La lógica es tan simple como despiadada. Cuando se está arriba, la comida sobra y el abuso aparece; cuando toca abajo, la escasez domina y el hambre se vuelve protagonista. Esa dinámica extrema expone comportamientos humanos llevados al límite, mantiene una tensión permanente y refuerza el potente mensaje social del film.

Así, El hoyo, disponible en Netflix, se consolida como una historia incómoda que interpela, sacude y sigue resonando mucho después del final.

Reparto de El Hoyo

Iván Massagué

Zorion Eguileor

Antonia San Juan

Emilio Buale

Alexandra Masangkay

Tráiler de El Hoyo