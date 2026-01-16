Inminente estreno en Netflix de la segunda temporada de "En el barro": qué se sabe hasta ahora
El spin-off de "El Marginal" vuelve para una segunda parte, que la tendrá como protagonista a la China Suárez.
Tras convertirse en uno de los hitos de la ficción argentina durante 2025, la plataforma Netflix anunció que la segunda temporada de "En el barro" llegará a las pantallas el próximo mes de febrero.
La producción promete intensificar la tensión en el universo carcelario femenino con el regreso de personajes icónicos y el surgimiento de nuevas amenazas internas.
La trama de esta nueva etapa retoma la acción en el penal de La Quebrada, donde Gladys, conocida como “La Borges” e interpretada por Ana Garibaldi, vuelve a ingresar para encontrarse con un panorama completamente transformado. El territorio ahora está bajo el control de nuevas bandas enfrentadas, lo que obligará a la protagonista a tejer alianzas impensadas con el fin de sobrevivir y mantener a salvo a su círculo íntimo.
Junto a Garibaldi, la serie para esta segunda parte cuenta con el protagonismo de Eugenia "la China" Suárez, acompañadas por un elenco de figuras consagradas como Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez e Inés Estévez. Además, esta temporada sumará participaciones especiales que ya generan expectativa entre los fanáticos, incluyendo a Juan Minujín, Verónica Llinás, Gerardo Romano, Pablo Rago y el debut actoral en el universo de Ortega del cantante L-Gante.
El anuncio de la nueva temporada no llega de forma casual, sino respaldado por cifras de audiencia que posicionaron a la serie como un suceso internacional. Desde su estreno en agosto del año pasado, "En el barro" logró ocupar el puesto 1 del Top 10 global de series de habla no inglesa durante sus primeras dos semanas de lanzamiento.
En Argentina, la serie permaneció seis semanas consecutivas entre lo más visto de la plataforma, consolidándose como la producción nacional más destacada del año. Además, solo en su semana de debut, la ficción alcanzó los 5,6 millones de visualizaciones, una cifra que ratifica el interés del público por la expansión del universo iniciado originalmente con "El Marginal".
Con la publicación del primer adelanto exclusivo, Netflix comienza la cuenta regresiva para una de las vueltas más esperadas de la temporada veraniega. Las nuevas imágenes sugieren una estética aún más cruda y un desarrollo de personajes que promete explorar los límites de la lealtad en un entorno donde el poder se disputa minuto a minuto.
Cómo es la segunda temporada de "En el barro"
Sinopsis
Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.
Ficha técnica En el barro, temporada 2:
- Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.
- Una creación de Sebastián Ortega.
- Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.
- Elenco secundario: Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca.
- Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.
- Actor invitado: Gerardo Romano.
- Y la actuación especial de Verónica Llinás.
- Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.
- Tema musical original: María Becerra y XROSS.
- Producción general: Johanna Westein y Rodrigo Paz.
- Productor Ejecutivo: Pablo Culell.
- Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.
- Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.
- Productor y Director General: Sebastián Ortega.
