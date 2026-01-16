Inminente estreno en Netflix de la segunda temporada de "En el barro": qué se sabe hasta ahora

En Argentina, la serie permaneció seis semanas consecutivas entre lo más visto de la plataforma, consolidándose como la producción nacional más destacada del año. Además, solo en su semana de debut, la ficción alcanzó los 5,6 millones de visualizaciones, una cifra que ratifica el interés del público por la expansión del universo iniciado originalmente con "El Marginal".

Con la publicación del primer adelanto exclusivo, Netflix comienza la cuenta regresiva para una de las vueltas más esperadas de la temporada veraniega. Las nuevas imágenes sugieren una estética aún más cruda y un desarrollo de personajes que promete explorar los límites de la lealtad en un entorno donde el poder se disputa minuto a minuto.

Cómo es la segunda temporada de "En el barro"

Sinopsis

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Ficha técnica En el barro, temporada 2:

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.

Una creación de Sebastián Ortega.

Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Elenco secundario: Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca.

Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff, Payuca. Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.

Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín. Actor invitado: Gerardo Romano.

Gerardo Romano. Y la actuación especial de Verónica Llinás.

de Verónica Llinás. Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.

Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. Tema musical original: María Becerra y XROSS.

María Becerra y XROSS. Producción general: Johanna Westein y Rodrigo Paz.

Johanna Westein y Rodrigo Paz. Productor Ejecutivo: Pablo Culell.

Pablo Culell. Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.

Javier Pons, Juan Ponce. Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.

Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. Productor y Director General: Sebastián Ortega.