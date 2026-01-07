Netflix: la serie turca considerada como una de las más vistas de la historia

A lo largo de la serie, el protagonista no solo combate fuerzas sobrenaturales, sino que también enfrenta dilemas personales que ponen a prueba su carácter y sus decisiones, haciendo que la historia gane profundidad emocional con el correr de los episodios.

Reparto de Hakan, el protector

El elenco es uno de los puntos fuertes de la serie y está encabezado por grandes figuras de la televisión turca:

Çagatay Ulusoy

Hazar Ergüçlü

Funda Eryigit

Okan Yalabik

Bige Önal

Boran Kuzum

Miray Daner

Burçin Terzioglu

Las actuaciones, sumadas a una cuidada ambientación y una trama sostenida, fueron claves para que la serie se mantuviera como una de las más vistas dentro del catálogo internacional de Netflix.

Tráiler de Hakan, el protector