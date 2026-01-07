Netflix: la serie turca considerada como una de las más vistas de la historia
Las series turcas se consolidaron como uno de los grandes fenómenos del streaming, logrando conquistar audiencias en todo el mundo con historias intensas.
Se trata de una serie que combina fantasía, acción y drama, y que se transformó en la producción turca más vista de la historia de Netflix. Protagonizada por el reconocido actor Çagatay Ulusoy, la ficción fue clave para abrirle las puertas internacionales a las series de Turquía dentro del catálogo del gigante del streaming.
Con una historia atrapante y un ritmo que va de menor a mayor, la serie logró mantenerse entre las más reproducidas durante varias temporadas, convirtiéndose en una opción imperdible para quienes buscan algo distinto dentro de las producciones de Netflix.
De qué trata Hakan, el protector
Hakan, el protector cuenta con 4 temporadas y 32 episodios en total. La historia gira en torno a Hakan, un joven comerciante de Estambul cuya vida cambia por completo cuando descubre que está vinculado a una orden secreta ancestral encargada de proteger la ciudad.
Lejos de ser un héroe tradicional, Hakan es un chico común que se ve obligado a aceptar un destino que no eligió. Estambul, una ciudad donde se cruzan Oriente y Occidente, el pasado y el presente, se convierte en el escenario central de una lucha que mezcla lo místico con lo cotidiano.
El conflicto se desata cuando aparecen los Inmortales, un grupo oscuro con planes siniestros que amenazan el equilibrio de la ciudad. A partir de ese momento, Hakan deberá asumir su rol como Protector, enfrentándose a enemigos poderosos mientras lidia con sus propios miedos, su inexperiencia y los conflictos familiares y sentimentales que atraviesan su vida.
A lo largo de la serie, el protagonista no solo combate fuerzas sobrenaturales, sino que también enfrenta dilemas personales que ponen a prueba su carácter y sus decisiones, haciendo que la historia gane profundidad emocional con el correr de los episodios.
Reparto de Hakan, el protector
El elenco es uno de los puntos fuertes de la serie y está encabezado por grandes figuras de la televisión turca:
-
Çagatay Ulusoy
-
Hazar Ergüçlü
-
Funda Eryigit
-
Okan Yalabik
-
Bige Önal
-
Boran Kuzum
-
Miray Daner
-
Burçin Terzioglu
Las actuaciones, sumadas a una cuidada ambientación y una trama sostenida, fueron claves para que la serie se mantuviera como una de las más vistas dentro del catálogo internacional de Netflix.
Tráiler de Hakan, el protector
