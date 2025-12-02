MinutoUno

Netflix: la comedia romántica que es la primera producción peruana y tuvo gran éxito

Su popularidad creció con el boca en boca y se transformó en una recomendación frecuente dentro de la plataforma a nivel global.

Netflix continúa ampliando su presencia internacional con producciones que sorprenden al público de todo el mundo. Entre ellas, una película peruana logró un impacto inesperado y se convirtió en una de las comedias románticas más vistas del 2025, a pesar de haber llegado a la plataforma en 2022.

La cinta, filmada en Perú y protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, representa un hito para el cine peruano: no solo fue una de las primeras producciones del país en llegar a Netflix, sino que también terminó posicionándose como un éxito mundial dentro del género romántico.

De qué trata "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, la película se desarrolla en la mágica ciudad de Cusco, Perú, donde dos personas completamente diferentes se ven obligadas a cruzar caminos.

La historia sigue a Salvador, un arquitecto meticuloso y estructurado, cuya vida cambia por completo cuando conoce a Ariana, una artista libre, espontánea y conectada con la energía del lugar.

El encuentro entre ambos los lleva a replantearse su manera de ver el mundo y sus prioridades. Lo que comienza como un choque de personalidades pronto se transforma en un viaje emocional lleno de paisajes únicos, identidad cultural peruana, romance, humor y momentos que conquistan al espectador.

“Hasta que nos volvamos a encontrar” combina el encanto de las comedias románticas clásicas con una ambientación distinta a lo que se suele ver en el catálogo de Netflix, lo que la convirtió en una propuesta irresistible para los suscriptores.

Reparto de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

  • Maxi Iglesias como Salvador Campodónico

  • Stephanie Cayo como Ariana

  • Wendy Ramos como Lichi

  • Vicente Vergara como Alberto

Trailer de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Embed - Hasta Que Nos Volvamos A Encontrar | Tráiler Oficial | Netflix

