Netflix: la comedia romántica que es la primera producción peruana y tuvo gran éxito
Su popularidad creció con el boca en boca y se transformó en una recomendación frecuente dentro de la plataforma a nivel global.
Netflix continúa ampliando su presencia internacional con producciones que sorprenden al público de todo el mundo. Entre ellas, una película peruana logró un impacto inesperado y se convirtió en una de las comedias románticas más vistas del 2025, a pesar de haber llegado a la plataforma en 2022.
La cinta, filmada en Perú y protagonizada por Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, representa un hito para el cine peruano: no solo fue una de las primeras producciones del país en llegar a Netflix, sino que también terminó posicionándose como un éxito mundial dentro del género romántico.
De qué trata "Hasta que nos volvamos a encontrar"
Según detalla la sinopsis oficial de Netflix, la película se desarrolla en la mágica ciudad de Cusco, Perú, donde dos personas completamente diferentes se ven obligadas a cruzar caminos.
La historia sigue a Salvador, un arquitecto meticuloso y estructurado, cuya vida cambia por completo cuando conoce a Ariana, una artista libre, espontánea y conectada con la energía del lugar.
El encuentro entre ambos los lleva a replantearse su manera de ver el mundo y sus prioridades. Lo que comienza como un choque de personalidades pronto se transforma en un viaje emocional lleno de paisajes únicos, identidad cultural peruana, romance, humor y momentos que conquistan al espectador.
“Hasta que nos volvamos a encontrar” combina el encanto de las comedias románticas clásicas con una ambientación distinta a lo que se suele ver en el catálogo de Netflix, lo que la convirtió en una propuesta irresistible para los suscriptores.
Reparto de "Hasta que nos volvamos a encontrar"
-
Maxi Iglesias como Salvador Campodónico
Stephanie Cayo como Ariana
Wendy Ramos como Lichi
Vicente Vergara como Alberto
Trailer de "Hasta que nos volvamos a encontrar"
