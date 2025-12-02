Netflix: la comedia romántica que es la primera producción peruana y tuvo gran éxito

“Hasta que nos volvamos a encontrar” combina el encanto de las comedias románticas clásicas con una ambientación distinta a lo que se suele ver en el catálogo de Netflix, lo que la convirtió en una propuesta irresistible para los suscriptores.

Reparto de "Hasta que nos volvamos a encontrar"

Maxi Iglesias como Salvador Campodónico

Stephanie Cayo como Ariana

Wendy Ramos como Lichi

Vicente Vergara como Alberto

Trailer de "Hasta que nos volvamos a encontrar"