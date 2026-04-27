Netflix anunció la nueva película del director de Los Simuladores con Leo Sbaraglia

Szifron también destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre la visión artística y el respaldo comercial en la actualidad: “Desde que tengo memoria, las películas que más me impactaron habitan en la intersección entre arte e industria. Hoy, esa intersección es cada vez más delgada, por eso considero un privilegio el apoyo contundente de Netflix, principal productor de contenido a nivel global, y de K&S —a esta altura, parte de mi familia—, a la hora de contar esta historia”.

La relación entre el director y la productora K&S Films (liderada por Hugo Sigman, Matías Mosteirin y Leticia Cristi) ya es un clásico del cine argentino. Tras haber colaborado en hitos como "Tiempo de Valientes" y "Relatos Salvajes", esta tercera película juntos representa un momento de mucha madurez creativa.

Matías Mosteirin no ahorró elogios para el nuevo material: "Damián vuelve con todo: El sobrino seguramente sea el mejor guion que hayamos leído. Szifron juega con los géneros y nos demuestra que la comedia puede llevarnos con humor y belleza a explorar temas profundos de la condición humana. Con esta película, nos invita a reflexionar sobre el arte y la creación, los vínculos familiares, el amor y la soledad, sobre nuestras huellas de origen y el paso del tiempo".

Para cerrar el anuncio de este inicio de rodaje, Szifron dedicó unas palabras a quienes pondrán el cuerpo a su guion. Resaltó el momento profesional de Sbaraglia, a quien ve “lúcido, profundo, maduro y vital”, y celebró la posibilidad de volver a trabajar con Cortese. También mencionó su alegría por el encuentro con Lopilato y Lois, además de la sorpresa que significa el joven Luan y el lujo de dirigir a Nero, a quien definió como el “ídolo máximo” de su niñez. Con la promesa de una gran aventura por delante, el equipo ya está en marcha: “Nueva película. Nueva aventura. Allá vamos”, concluyó el director.