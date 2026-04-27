Netflix anunció la nueva película del director de Los Simuladores con Leo Sbaraglia
Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois completan el elenco de "El sobrino", el regreso del director tras "Misántropo". Los detalles.
El cine nacional vuelve a vestirse de gala con el inicio de una de las producciones más esperadas del año. Netflix confirmó hoy que ya se prendieron las cámaras para "El sobrino", el flamante proyecto escrito y dirigido por Damián Szifron. Con el sello de K&S Films, la filmación comenzó esta mañana en la localidad de Ramos Mejía, marcando el retorno del cineasta a las historias que exploran la identidad argentina con proyección global.
La trama nos mete de lleno en el exigente mundo de la música clásica. El relato se centra en un pianista de trayectoria internacional que, estando en el punto más alto de su éxito, ve cómo su realidad se sacude por completo. El motivo es el descubrimiento de un don extraordinario en su sobrino de nueve años, un talento musical tan inmenso que amenaza con eclipsar su propia carrera. Este disparador inicia un viaje frenético que llevará a los personajes desde los barrios de Buenos Aires hasta escenarios cosmopolitas como Hamburgo, Londres y Nueva York.
Para dar vida a esta comedia dramática, Szifron reunió a un equipo actoral de primer nivel encabezado por Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois. La película también contará con el debut de Luan Adler Fuks y apariciones estelares de figuras internacionales como el francés Vincent Macaigne y el mítico Franco Nero.
Sobre el inicio de esta etapa, el director compartió su entusiasmo: “Empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas visuales y narrativas, largamente conversadas con equipos de artistas y colaboradores, cruzan el umbral de la imaginación y comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos. Se trata de un proceso de materialización fascinante que se parece a la magia, pero que con frecuencia se produce bajo condiciones de mucha presión, porque hacer cine es caro y riesgoso. El desafío es mantenerse creativo y sensible en ese contexto, y encontrar aliados que comprendan y potencien la tarea”.
Szifron también destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre la visión artística y el respaldo comercial en la actualidad: “Desde que tengo memoria, las películas que más me impactaron habitan en la intersección entre arte e industria. Hoy, esa intersección es cada vez más delgada, por eso considero un privilegio el apoyo contundente de Netflix, principal productor de contenido a nivel global, y de K&S —a esta altura, parte de mi familia—, a la hora de contar esta historia”.
La relación entre el director y la productora K&S Films (liderada por Hugo Sigman, Matías Mosteirin y Leticia Cristi) ya es un clásico del cine argentino. Tras haber colaborado en hitos como "Tiempo de Valientes" y "Relatos Salvajes", esta tercera película juntos representa un momento de mucha madurez creativa.
Matías Mosteirin no ahorró elogios para el nuevo material: "Damián vuelve con todo: El sobrino seguramente sea el mejor guion que hayamos leído. Szifron juega con los géneros y nos demuestra que la comedia puede llevarnos con humor y belleza a explorar temas profundos de la condición humana. Con esta película, nos invita a reflexionar sobre el arte y la creación, los vínculos familiares, el amor y la soledad, sobre nuestras huellas de origen y el paso del tiempo".
Para cerrar el anuncio de este inicio de rodaje, Szifron dedicó unas palabras a quienes pondrán el cuerpo a su guion. Resaltó el momento profesional de Sbaraglia, a quien ve “lúcido, profundo, maduro y vital”, y celebró la posibilidad de volver a trabajar con Cortese. También mencionó su alegría por el encuentro con Lopilato y Lois, además de la sorpresa que significa el joven Luan y el lujo de dirigir a Nero, a quien definió como el “ídolo máximo” de su niñez. Con la promesa de una gran aventura por delante, el equipo ya está en marcha: “Nueva película. Nueva aventura. Allá vamos”, concluyó el director.
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