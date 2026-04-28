Netflix: la dramática película que tiene huracanes, catástrofes y tiburones

Una mujer embarazada atrapada mientras el agua sube sin control

Un grupo de jóvenes intentando sobrevivir dentro de una casa invadida

Un especialista que busca coordinar rescates en medio del caos

La tensión crece minuto a minuto, con escenas que combinan acción, miedo y desesperación. El tráiler de Embestida anticipa una película cargada de adrenalina, con escenas de acción y momentos de máxima tensión que te deja pegado al sillón.

Reparto de Embestida

El elenco de Embestida aporta fuerza a una historia cargada de tensión:

Phoebe Dynevor

Whitney Peak

Djimon Hounsou

Matt Nable

Andrew Lees

Cada interpretación suma realismo a una trama que se sostiene en el drama humano frente a situaciones límite.

Tráiler de Embestida