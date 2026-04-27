Netflix confirmó el inicio del rodaje de la serie de "Nueve Reinas" con Álvaro Morte y Patrick Criado
El clásico argentino protagonizado por Gastón Pauls y Ricardo Darín tendrá su serie española: quiénes la protagonizan y cuándo estrena. Los detalles.
Uno de los pilares más grandes del cine nacional se prepara para vivir una nueva transformación, esta vez en formato de pantalla chica y del otro lado del océano. La recordada película "Nueve Reinas", que en el año 2000 consagró la dupla de Ricardo Darín y Gastón Pauls, tendrá su propia adaptación televisiva bajo el ala de Netflix. En esta oportunidad, la historia dejará las calles de Buenos Aires para mudarse a España, con una propuesta que promete mantener la tensión y la astucia del guion original.
La plataforma de streaming confirmó este lunes que el rodaje ya se puso en marcha en la ciudad de Madrid. La dirección del proyecto quedó en manos de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra, mientras que la creación de esta nueva versión corre por cuenta de Xosé Morais y Víctor Sierra. Esta apuesta busca revivir el espíritu de la obra maestra de Fabián Bielinsky, pero adaptándola a un contexto europeo más reciente.
La trama de la serie se sitúa específicamente en el Madrid de 2012, un año marcado a fuego por la profunda crisis económica que golpeaba a la región. En ese marco de desesperación y oportunismo, conoceremos a los nuevos protagonistas. Álvaro Morte (reconocido mundialmente por su rol en producciones de asalto y estrategia) se pondrá en la piel de Marcos, un timador con mucha calle y pocos códigos. Por su parte, Patrick Criado interpretará a Juan, un joven que atraviesa una situación financiera crítica y lucha por sacar adelante a su familia.
Lo que arranca como una sociedad de apenas un día para realizar estafas menores escala rápidamente hacia algo mucho más ambicioso. El dúo se verá envuelto en el plan de sus vidas: engañar a un poderoso magnate —encarnado por el prestigioso José Coronado— vendiéndole como verdaderos unos sellos falsos de un valor incalculable, las míticas "nueve reinas". El reparto se completa con figuras como Aura Garrido y Margarida Corceiro.
El legado de una obra maestra
La película original de Bielinsky, quien lamentablemente falleció en 2006 a los 47 años, dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Aquella historia de dos embaucadores de poca monta que de repente se encuentran ante la oportunidad de hacerse millonarios no solo fue un éxito rotundo en Argentina, sino que también captó el interés del cine internacional.
De hecho, esta nueva serie no es el primer intento de replicar su fórmula ganadora. El filme ya había servido de inspiración para la película estadounidense "CRIMINAL" en 2004, protagonizada por John C. Reilly y Diego Luna, y también tuvo una versión en la India titulada "BLUFFMASTER" en 2005. Con esta nueva producción, "NUEVE REINAS" demuestra que su premisa de engaños, vueltas de tuerca y desesperación sigue siendo tan universal y vigente como el primer día.
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