Netflix confirmó el inicio del rodaje de la serie de "Nueve Reinas" con Álvaro Morte y Patrick Criado

Lo que arranca como una sociedad de apenas un día para realizar estafas menores escala rápidamente hacia algo mucho más ambicioso. El dúo se verá envuelto en el plan de sus vidas: engañar a un poderoso magnate —encarnado por el prestigioso José Coronado— vendiéndole como verdaderos unos sellos falsos de un valor incalculable, las míticas "nueve reinas". El reparto se completa con figuras como Aura Garrido y Margarida Corceiro.

El legado de una obra maestra

La película original de Bielinsky, quien lamentablemente falleció en 2006 a los 47 años, dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica. Aquella historia de dos embaucadores de poca monta que de repente se encuentran ante la oportunidad de hacerse millonarios no solo fue un éxito rotundo en Argentina, sino que también captó el interés del cine internacional.

De hecho, esta nueva serie no es el primer intento de replicar su fórmula ganadora. El filme ya había servido de inspiración para la película estadounidense "CRIMINAL" en 2004, protagonizada por John C. Reilly y Diego Luna, y también tuvo una versión en la India titulada "BLUFFMASTER" en 2005. Con esta nueva producción, "NUEVE REINAS" demuestra que su premisa de engaños, vueltas de tuerca y desesperación sigue siendo tan universal y vigente como el primer día.