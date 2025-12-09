Netflix: la miniserie noruega en la que una familia enfrenta una catástrofe natural

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con una propuesta dramática que no solo es brevísima, sino también una de las más impactantes que se sumaron a la plataforma en 2024. Las producciones noruegas no abundan dentro del catálogo, pero cuando llegan suelen transformarse rápidamente en las favoritas del público. Este nuevo título no fue la excepción: desde su estreno, escaló posiciones hasta transformarse en una de las miniseries más vistas y recomendadas de la plataforma.