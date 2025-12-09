Netflix: la miniserie noruega en la que una familia enfrenta una catástrofe natural
Una producción noruega de solo cuatro capítulos está revolucionando el catálogo de series y películas de Netflix, convirtiéndose en una de las más vistas.
Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con una propuesta dramática que no solo es brevísima, sino también una de las más impactantes que se sumaron a la plataforma en 2024. Las producciones noruegas no abundan dentro del catálogo, pero cuando llegan suelen transformarse rápidamente en las favoritas del público. Este nuevo título no fue la excepción: desde su estreno, escaló posiciones hasta transformarse en una de las miniseries más vistas y recomendadas de la plataforma.
Con apenas 4 capítulos, esta historia se consolidó como un verdadero fenómeno internacional, gracias a un relato cargado de tensión, dramatismo y un ambiente que mantiene al espectador atrapado desde el primer minuto. Para muchos usuarios, se trata de la mejor producción noruega incorporada a Netflix en el último tiempo.
Estrenada a mediados de 2024, esta miniserie continúa generando repercusión y figura entre las ofertas más reproducidas del catálogo, especialmente por su tono realista y la fuerza emocional con la que retrata un inminente desastre natural que cambia la vida de sus protagonistas para siempre.
De qué trata "La Palma"
Según la sinopsis oficial de Netflix, La Palma desarrolla la historia de una familia noruega en plenas vacaciones en la isla española, cuyo descanso se ve abruptamente interrumpido cuando una joven investigadora descubre señales alarmantes de una posible erupción volcánica.
A partir de ese momento comienza una carrera contrarreloj donde el miedo, el caos y la incertidumbre toman el control de cada capítulo.
La serie combina drama, suspenso y tensión científica, y se convirtió en una de las favoritas del público por ser corta, intensa y perfecta para maratonear.
Reparto de "La Palma"
-
Anders Baasmo Christiansen como Fredrik
Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer
Alma Günther como Sara
Bernard Storm Lager como Tobias
Jenny Evensen como Charlie
Tráiler de "La Palma"
