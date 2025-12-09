Impactante: se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán en su serie
Netflix presentó las primeras imágenes de la actriz en la piel de la diva, en una producción que recorrerá distintas etapas de su vida.
Netflix reveló las primeras fotos de Cecilia Roth en pleno proceso de convertirse en Moria Casán para la serie que retratará la trayectoria personal y profesional de la figura más irreverente del espectáculo argentino.
La producción, que ya está en pleno rodaje, se estructurará en tres momentos clave de la vida de la diva. Para interpretar sus distintas facetas, fueron convocadas Sofía Gala Castiglione, su hija, y Griselda Siciliani, además de Roth, quien se pondrá en la piel de "La One” en su presente, mostrando su paso por la televisión y su participación como jurado del Bailando por un Sueño.
En las imágenes difundidas por la plataforma se ve a Roth caracterizada con el icónico flequillo oscuro, el maquillaje marcado y los trajes llamativos que Moria lucía en sus apariciones televisivas. La transformación generó impacto entre los seguidores de ambas artistas y aumentó la expectativa por una serie que promete mostrar a una Moria frontal, polémica y fiel a sí misma.
La producción todavía no tiene fecha de estreno, pero ya se perfila como uno de los lanzamientos argentinos más esperados del catálogo de Netflix.
La plataforma había compartido previamente, las primeras imágenes de Sofía Gala, causando alto impacto por su gran parecido a Moria en su juventud.
El elenco incluye también a Luciana Ulrich Cárpena, Pilar Viñes, Martina Perret y Melisa Marzioni, quienes interpretan a Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y Susana Campos, respectivamente, en una recreación de la emblemática obra “Brujas”. Este homenaje al teatro argentino no solo da contexto a la carrera de Moria, sino que también rinde tributo a figuras originales de la escena nacional trasladando su impronta a la pantalla.
El proyecto está bajo la dirección y guion de Javier Van de Couter, reconocido por Tesis sobre una domesticación. La realización corre por cuenta de About Entertainment, la productora encabezada por Armando Bo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario