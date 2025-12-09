Impactante: se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán en su serie

El elenco incluye también a Luciana Ulrich Cárpena, Pilar Viñes, Martina Perret y Melisa Marzioni, quienes interpretan a Nora Cárpena, Graciela Dufau, Thelma Biral y Susana Campos, respectivamente, en una recreación de la emblemática obra “Brujas”. Este homenaje al teatro argentino no solo da contexto a la carrera de Moria, sino que también rinde tributo a figuras originales de la escena nacional trasladando su impronta a la pantalla.

El proyecto está bajo la dirección y guion de Javier Van de Couter, reconocido por Tesis sobre una domesticación. La realización corre por cuenta de About Entertainment, la productora encabezada por Armando Bo.