Nancy Dupláa y Carla Peterson protagonizan la nueva serie argentina de Netflix

Embed - El tiempo de las moscas | Tráiler oficial | Netflix

El cast principal de El tiempo de las moscas es de primer nivel, asegurando la química necesaria para llevar adelante esta historia de dobleces narrativos. Junto a las protagonistas Carla Peterson y Nancy Dupláa, el reparto se completa con figuras de gran trayectoria y reconocimiento, incluyendo a Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, quienes están acompañados por un gran elenco de soporte.

El tiempo de las moscas Foto: (Netflix)

La compleja tarea de la adaptación a guion recayó en Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, quienes contaron con la colaboración autoral de Leandro Custo. La producción de la miniserie fue realizada por ZONA AUDIOVISUAL en una importante coproducción con HADDOCK FILMS, consolidando una base robusta para la ambiciosa propuesta de Netflix.

El tiempo de las moscas Foto: (Netflix)

Sinopsis oficial

Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.