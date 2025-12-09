Nancy Dupláa y Carla Peterson protagonizan la nueva serie argentina de Netflix
La plataforma confirmó que la ficción tendrá su estreno en 2026 adaptando el famoso libro de Claudia Piñeiro. Conocé todos los detalles.
Netflix ha marcado el inicio del año 2026 con un anuncio de alto impacto para la ficción argentina: el estreno global de El tiempo de las moscas el 1 de enero. La plataforma ha presentado el tráiler oficial, el arte principal y nuevas imágenes de esta miniserie, que ya genera gran expectativa gracias a su elenco estelar encabezado por Carla Peterson y Nancy Dupláa.
La producción, enteramente realizada en Argentina, se distingue por su audaz propuesta narrativa. El guion toma como base las aclamadas novelas de Claudia Piñeiro, Tuya y El tiempo de las moscas, combinando las tramas de ambas obras literarias.
Esta fusión permite seguir la trayectoria de una misma protagonista a lo largo de un relato que navega entre géneros, ofreciendo una mezcla compleja de humor, suspenso y situaciones entrañables. El núcleo temático de la serie aborda conceptos universales como la amistad y la libertad en un contexto de intriga.
El proyecto cuenta con un equipo de dirección y producción que garantiza un sello de calidad y prestigio. La miniserie está codirigida por dos referentes del cine contemporáneo: Ana Katz, conocida por trabajos como Terapia Alternativa y Una novia errante, y Benjamín Naishtat, aclamado por sus películas Puan y El Jardín de Bronce.
En el ámbito de la producción, la miniserie está respaldada por Vanessa Ragone, cuyo historial incluye títulos destacados como Elena sabe, Betibú y Las viudas de los jueves. La sinergia entre estos talentos promete una adaptación profunda y cinematográfica del universo de Piñeiro.
El cast principal de El tiempo de las moscas es de primer nivel, asegurando la química necesaria para llevar adelante esta historia de dobleces narrativos. Junto a las protagonistas Carla Peterson y Nancy Dupláa, el reparto se completa con figuras de gran trayectoria y reconocimiento, incluyendo a Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, quienes están acompañados por un gran elenco de soporte.
La compleja tarea de la adaptación a guion recayó en Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, quienes contaron con la colaboración autoral de Leandro Custo. La producción de la miniserie fue realizada por ZONA AUDIOVISUAL en una importante coproducción con HADDOCK FILMS, consolidando una base robusta para la ambiciosa propuesta de Netflix.
Sinopsis oficial
Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.
