China Suárez pidió ver escenas de sexo de "En el barro" para que Icardi apruebe: la respuesta de la producción

china suarez en el barro

A partir de esto, Rodrigo Lussich intervino con contundencia: "El novio, pareja le pide a ella que mande a chequear las imágenes que ella ya grabó", lanzó entre indignado y sorpresa. Acto seguido, anticipó una infidencia sobre la historia de la actriz en la serie: "Su personaje sufre una violación en la segunda temporada de En el Barro muy violenta", aclarando que, si bien nada justifica un abuso, se trata de un elemento del guión contextualizado dentro de la trama.

Y luego redobló la apuesta con un duro cuestionamiento hacia el ex de Wanda Nara: "Y él tiene el tupé de decir que ella hizo escenas de sexo hasta que estuvo con él y ahora él chequea. Amigo, ¿qué chequeas? ¿Vas a decirle a Telemundo, a Sebastián Ortega, a Netflix que te corte las escenitas de la China porque a vos no te gustan? ¡Es una cosa de locos!", disparó sin filtros.