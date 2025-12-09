China Suárez pidió ver escenas de sexo de "En el barro" para que Icardi apruebe: la respuesta de la producción
Paula Varela contó en Intrusos cómo el jugador de Galatasaray estaría interviniendo en las decisiones laborales de la actriz. Todos los detalles.
En medio del revuelo que dejó la última gala dedicada al cine y las series, un tema inesperado volvió a poner en el centro de la escena a Eugenia "China" Suárez, aun sin haber asistido al evento. Lo que parecía ser una simple anécdota terminó convirtiéndose en una controversia que, según trascendió, involucra directamente a Mauro Icardi y a la segunda temporada de En el barro, la serie éxito producida por Sebastián Ortega para Netflix.
Desde Intrusos (América TV), Paula Varela detalló que la actriz habría realizado un insólito pedido a la producción en relación a su participación en la próxima entrega, ficción cuya primera temporada compitió anoche en los Martín Fierro.
La panelista recordó que ambas temporadas se filmaron casi en simultáneo debido a que la cárcel utilizada como locación iba a ser demolida, y que la segunda parte —la cual encabeza la China— verá la luz recién en febrero de 2026.
Fue entonces cuando reveló que "la producción recibió un llamado de parte de la China Suárez pidiendo ver las escenas de sexo para compartirlas con Mauro Icardi porque quería que él las vea antes que salgan al aire". Además, Varela añadió que la actriz "quería averiguar qué de todo lo que hizo va a salir al aire y cómo se va a ver".
La respuesta, según indicó, fue categórica: "La producción se lo negó 100%". Y completó: "Le negaron que ella pueda ver antes estas escenas, así que no sé cómo lo está tramitando con Mauro Icardi", señalando lo llamativo de la influencia del futbolista en las decisiones laborales de la actriz.
A partir de esto, Rodrigo Lussich intervino con contundencia: "El novio, pareja le pide a ella que mande a chequear las imágenes que ella ya grabó", lanzó entre indignado y sorpresa. Acto seguido, anticipó una infidencia sobre la historia de la actriz en la serie: "Su personaje sufre una violación en la segunda temporada de En el Barro muy violenta", aclarando que, si bien nada justifica un abuso, se trata de un elemento del guión contextualizado dentro de la trama.
Y luego redobló la apuesta con un duro cuestionamiento hacia el ex de Wanda Nara: "Y él tiene el tupé de decir que ella hizo escenas de sexo hasta que estuvo con él y ahora él chequea. Amigo, ¿qué chequeas? ¿Vas a decirle a Telemundo, a Sebastián Ortega, a Netflix que te corte las escenitas de la China porque a vos no te gustan? ¡Es una cosa de locos!", disparó sin filtros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario