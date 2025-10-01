Netflix: la película de aventura y acción que tiene muy buenas críticas
La propuesta combina drama, aventura y acción, en una historia inspirada en hechos reales que ya había sido aclamada por la crítica cinematográfica. Ahora, con su desembarco en la plataforma, promete conquistar a una nueva generación de espectadores.
Después de mucha espera, llegó a Netflix una película que rápidamente se volvió tema de conversación entre los usuarios. Con un relato intenso y profundamente humano, esta producción se posiciona entre las más comentadas del catálogo
https://www.minutouno.com/espectaculos/lo-nuevo-netflix-todos-los-estrenos-programados-el-2025-n6108373Estrenada el 22 de septiembre de 2025 en Netflix, esta cinta estadounidense de 2007 se presenta como uno de los mejores lanzamientos del mes. Con una duración de 2 horas y 28 minutos, se destaca no solo por su guion atrapante, sino también por la impecable actuación de Emile Hirsch, quien encarna a un protagonista que desafía todos los límites.
En septiembre, el catálogo de la plataforma sumó varias producciones llamativas, pero esta película se ubicó rápidamente entre lo más visto en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, consolidándose como una de las historias favoritas de la audiencia.
De qué trata "Aventura en Alaska"
La trama se centra en Christopher McCandless (Emile Hirsch), un joven idealista que, tras renunciar a sus bienes materiales e incluso a una herencia, decide romper con la vida civilizada. Adoptando el nombre de Alexander Supertramp, se embarca en una arriesgada aventura hacia Alaska, decidido a vivir en plena naturaleza y depender únicamente de lo que ella le brinde.
Basada en el libro Hacia rutas salvajes de Jon Krakauer, esta historia real refleja el espíritu de libertad, la búsqueda de identidad y las tensiones entre la sociedad moderna y la vida salvaje.
Reparto de "Aventura en Alaska"
-
Emile Hirsch (Christopher McCandless / Alexander Supertramp)
Marcia Gay Harden (Billie McCandless)
William Hurt (Walt McCandless)
Jena Malone (Carine McCandless)
Catherine Keener (Jan Burres)
Brian H. Dierker (Rainey)
Hal Holbrook (Ron Franz)
Trailer de "Aventura en Alaska"
