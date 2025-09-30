La serie de Netflix que se estrenó hace poco y asombra a todos

Todo cambia cuando aparece Sonia, una mujer enigmática, cuya presencia despierta sentimientos inesperados y genera tensiones que podrían poner en juego su matrimonio. Si bien presenta 20 capítulos en total, la historia que narra mantiene en vilo a los espectadores, llevándolos a un estado de inmersión total.

Reparto de "La huésped"

Una de las clave que explica su éxito en Netflix es la participación de actores de primer nivel, con una extensa trayectoria en el mundo cinematográfico. Este es el elenco principal de "La huésped":

Carmen Villalobos como Sonia

Laura Londoño como Silvia

Jason Day como Lorenzo

Margarita Muñoz

Andrés Suárez

Kami Zea

Alejandro Del Castillo

Miguel González

Tráiler de "La huésped"