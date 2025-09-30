La serie de Netflix que se estrenó hace poco y asombra a todos

MinutoUno

Estrenada hace algunos días en la plataforma, esta serie colombiana tiene 20 episodios y causa furor en Netflix. Los detalles en la nota.

Esta serie colombiana de Netflix es una de las grandes incorporaciones de septiembre. 

Septiembre fue un mes donde arribaron diferentes producciones a Netflix, desde películas de acción y drama hasta series de amor y aventura. Estos títulos llegaron con un solo objetivo: entretener y enriquecer el rico y extensa catálogo que de por sí presenta la plataforma de streaming.

Dentro del amplio abanico de producciones que llegó, hubo una serie en especial que marca el termómetro y se convierte, a este paso, en una de las grandes sensaciones de Netflix: "La huésped". Esta serie colombiana arribó durante la última semana de septiembre.

Con 20 episodios de aproximadamente 40 a 50 minutos cada uno, esta producción fue dirigida por Klych López e Israel Sánchez Vargas y cuenta con la participación de grandes actores, entre los que se destacan Laura Londoño y Carmen Villalobos.

De qué trata "La huésped"

image
Esta serie se estrenó en Netflix durante la última semana de septiembre.

La serie sigue a Silvia, una mujer que intenta mantener a flote su vida mientras enfrenta la difícil situación de su hija, atrapada en el consumo de drogas.

Todo cambia cuando aparece Sonia, una mujer enigmática, cuya presencia despierta sentimientos inesperados y genera tensiones que podrían poner en juego su matrimonio. Si bien presenta 20 capítulos en total, la historia que narra mantiene en vilo a los espectadores, llevándolos a un estado de inmersión total.

Reparto de "La huésped"

Una de las clave que explica su éxito en Netflix es la participación de actores de primer nivel, con una extensa trayectoria en el mundo cinematográfico. Este es el elenco principal de "La huésped":

  • Carmen Villalobos como Sonia
  • Laura Londoño como Silvia
  • Jason Day como Lorenzo
  • Margarita Muñoz
  • Andrés Suárez
  • Kami Zea
  • Alejandro Del Castillo
  • Miguel González

Tráiler de "La huésped"

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

