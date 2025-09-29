El thriller real de Netflix con una historia dramática y policial: no vas a poder dejar de mirarla
Un thriller real, intenso y cargado de suspenso llegó al catálogo y está oculto entre series y películas. En solo 71 minutos logra impactar al máximo.
El catálogo de Netflix sorprende constantemente con producciones que mezclan drama, misterio y suspenso. Entre tantas opciones, hay películas que permanecen ocultas y se transforman en verdaderas joyas para los fanáticos del género policial.
Este largometraje se basa en hechos reales y logra atrapar desde el primer minuto gracias a una narración intensa y un clima que nunca decae. Su duración es de apenas una hora y once minutos, lo que lo convierte en una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia compacta pero llena de tensión.
Además de la historia impactante, las actuaciones y la dirección fueron destacadas por la crítica especializada, que resaltó la calidad de la producción y su capacidad para reconstruir un caso que conmocionó a todo un país.
De qué trata "Historia de un Crimen: Mauricio Leal"
El relato se centra en una inspectora de policía que dispone de apenas veinte días para resolver un doble asesinato: el de un reconocido estilista de celebridades y su madre, quienes fueron hallados muertos en circunstancias estremecedoras.
La trama avanza con un ritmo vertiginoso, mientras la investigación revela secretos, contradicciones y tensiones familiares. A medida que la joven investigadora profundiza en el caso, la magnitud del crimen comienza a generar una presión creciente tanto en ella como en su entorno.
Este largometraje forma parte de la saga “Historia de un Crimen”, una serie de películas inspiradas en sucesos reales que marcaron a distintas sociedades. En este caso, la historia mezcla elementos de ficción con la crudeza de un hecho que tuvo gran repercusión mediática en Colombia.
Reparto de "Historia de un Crimen: Mauricio Leal"
-
Juana del Río como Rebeca
Johan Velandia como Yhonier
Walter Luengas como Dublin
Alejandro Gómez como Mauricio
Myriam de Lourdes como Marleny
Santana Rosa como Rosaura
Camilo Colmenares como Elkin
Nelson Camayo como Jair
Ernesto Benjumea como Núñez
Tráiler de "Historia de un Crimen: Mauricio Leal"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario