Netflix: la divertida comedia romántica brasilera con muchos secretos

Esta película estrenada en 2019 y disponible en Netflix, conquistó a los usuarios con su historia tierna y entretenida. La protagonista es una influencer que, tras un accidente causado por su adicción al celular, es enviada al campo a modo de castigo. Lo que parece un cambio drástico en su vida se transforma en una oportunidad de redescubrimiento personal y de conexión con el amor verdadero.