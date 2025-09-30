Netflix: la divertida comedia romántica brasilera con muchos secretos
Las comedias románticas suelen ser de lo más buscado en Netflix, pero hay una producción brasilera que combina amor, secretos y momentos divertidos de una manera diferente. Con un elenco fresco y una trama ligera, se convirtió en una de esas películas ideales para una maratón relajada.
Esta película estrenada en 2019 y disponible en Netflix, conquistó a los usuarios con su historia tierna y entretenida. La protagonista es una influencer que, tras un accidente causado por su adicción al celular, es enviada al campo a modo de castigo. Lo que parece un cambio drástico en su vida se transforma en una oportunidad de redescubrimiento personal y de conexión con el amor verdadero.
La dirección estuvo a cargo de César Rodrigues y el guion fue escrito por Renato Facundes. Con un ritmo ágil y un tono ligero, logra lo que toda buena comedia romántica promete: risas, complicaciones inesperadas y un romance que engancha. La combinación de humor con situaciones cotidianas y conflictos familiares le da un sello especial que encantó al público.
De qué trata "Modo avión"
La trama sigue a Ana (Larissa Manoela), una influencer que vive pendiente de las redes sociales. Tras un accidente de auto, sus padres deciden enviarla al campo con su abuelo Germano (Erasmo Carlos) para que se desintoxique digitalmente. Allí no solo descubre un vínculo más fuerte con su familia, sino también una pasión por el diseño de ropa heredada de su abuela.
En ese entorno conoce a João (André Luiz Frambach), un joven que cambia por completo su manera de ver la vida. Pero la calma no dura mucho: cuando Carola (Katiuscia Canoro), su jefa en el mundo de la moda, le roba varios diseños, se desata una batalla cargada de enredos, traiciones y mucho humor.
La película equilibra los momentos más dulces con conflictos divertidos que mantienen la atención de principio a fin.
Reparto de "Modo avión"
Larissa Manoela como Ana
André Luiz Frambach como João
Erasmo Carlos como Germano
Katiuscia Canoro como Carola
Dani Ornellas como Antônia
Nayobe Nzainab como Julia
Eike Duarte como Gil
Con este reparto, la película combina la frescura de las nuevas generaciones con figuras reconocidas de la cultura brasilera, aportando carisma y autenticidad a la historia.
Tráiler de "Modo avión"
