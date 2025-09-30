Netflix: la serie colombiana con escenas subidas de tono que podría ser la más vista
Netflix sorprende este 2025 con una apuesta colombiana que ya despierta comentarios por su trama intensa y sus escenas subidas de tono. Con 60 capítulos y una base literaria reconocida, promete convertirse en la serie latinoamericana más vista del año.
La producción se sumó al catálogo en los primeros meses de 2025 y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la audiencia, consolidando el atractivo de las ficciones hechas en la región. En un año donde los estrenos de septiembre llegaron con gran fuerza, esta historia se posiciona como uno de los títulos más comentados.
Grabada en el Caribe y con un tono cargado de drama, corrupción y violencia, la serie no solo engancha por su narrativa, sino también por la intensidad de sus personajes. El público encontró en ella una oferta distinta que refuerza la diversidad de propuestas que Netflix mantiene para toda Latinoamérica.
Aunque fue estrenada originalmente en 2024, la plataforma la incorporó en 2025 y desde entonces no deja de escalar posiciones en el ranking de lo más visto. El relato, basado en una novela publicada antes de 1950, tiene todos los condimentos para atrapar: suspenso, venganza, poder y giros inesperados.
Con un estilo que resalta la identidad cultural de Colombia, la ficción muestra un realismo cargado de emociones fuertes y una puesta en escena que marca la diferencia frente a otras producciones del continente. Ese sello propio es lo que la transformó en uno de los estrenos más resonantes del año en Netflix.
De qué trata "Escupiré sobre sus tumbas"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia gira en torno a un expresidiario que, tras la muerte de su hermano, queda atrapado en una red de mentiras y venganza contra una familia privilegiada, a la que considera responsable del crimen.
El resultado es un relato donde la violencia y la injusticia son protagonistas, con un desarrollo que no deja de sorprender al espectador capítulo tras capítulo.
Reparto de "Escupiré sobre sus tumbas"
-
Cristian Gamero
Essined Aponte
María Elisa Camargo
Cristina García
Leonardo Acosta
Rita Bendek
Juan Fernando Sánchez
Carlos Aguilar
Josse Narváez
Trailer de "Escupiré sobre sus tumbas"
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario