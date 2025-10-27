Netflix: el drama italiano tendencia en la plataforma que sigue sumando reproducciones
Con 12 episodios en total, esta producción protagonizada por Federico Cesaries una de las grandes sensaciones en la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
Las producciones que componen el catálogo de Netflix son valoradas por sus historias atrapantes y con giros inesperados. Estos títulos, además, presentan elencos de primer nivel que se encargan de atrapar la atención de los espectadores. Dentro del amplio abanico de opciones, las series de drama, suspenso y comedia ganan terreno en la plataforma.
Con 12 episodios en total, "Todos quieren salvarse" es una serie protagonizada por Federico Cesaries que se convirtió en una de las grandes revelaciones en este 2025. Estrenada en el 2022 en Netflix, esta producción fue dirigida por Francesco Bruni, mente maestra de esta gran drama italiano.
Esta serie fue reconocida con el Ciak d’Oro a la mejor serie italiana y recibió el Nastro d’Argento a la mejor dramedy, consolidándose como una de las producciones de drama más atrapantes y exitosos en la pantalla grande.
De qué trata "Todos quieren salvarse"
"Todos quieren salvarse" narra la historia de Daniele, un joven que se encuentra internado en un hospital psiquiátrico sin su consentimiento. Allí enfrenta la difícil tarea de reconstruir su vida mientras convive con otros pacientes, cada uno con sus propias heridas y secretos.
A lo largo de la serie, aprende a conectarse, a comprender a quienes lo rodean y, sobre todo, a redescubrir el valor de las relaciones y del afecto en medio de la adversidad. Este drama conmovedor integra el Top 10 en Netflix, siendo uno de los grandes éxitos en este 2025.
Reparto de "Todos quieren salvarse"
- Federico Cesari como Daniele
- Alessandro Pacioni como Alessandro
- Fotinì Peluso como Nina
- Ricky Memphis como Pino
- Bianca Nappi como Rossana
- Flaure BB Kabore como Alessia
- Filippo Nigro como Dr. Mancino
- Rafaella Lebboroni como Dr. Cimaroli
Tráiler de "Todos quieren salvarse"
