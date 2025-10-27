Netflix: el thriller basado en un Best Seller que es furor en la plataforma
Una historia de secretos, mentiras y un crimen inesperado se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix.
Con solo 16 capítulos y un final que sorprende, esta serie basada en un Best Seller sigue sumando reproducciones en todo el mundo. Netflix volvió a posicionar una producción literaria en lo más alto de su ranking global. Se trata de una serie juvenil con tintes policiales que combina misterio, drama y tensión desde el primer capítulo. Basada en la novela homónima de Karen M. McManus, la historia logró captar tanto a los fans del libro como a quienes disfrutan de los thrillers adolescentes.
Aunque el guion mantiene la esencia del Best Seller, los creadores decidieron cambiar el final por completo, lo que generó sorpresa entre los lectores y convirtió a la serie en una de las adaptaciones más comentadas del catálogo. Con dos temporadas y un total de 16 episodios, “Alguien está mintiendo” se transformó en un fenómeno de audiencia que continúa en el top de las producciones más vistas.
De qué trata "Alguien está mintiendo"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie arranca cuando cinco estudiantes son castigados y deben quedarse después de clase. Pero lo que parecía una tarde aburrida se convierte en un misterio cuando uno de ellos muere de forma repentina. A partir de ese momento, los secretos de cada uno salen a la luz y todos se convierten en sospechosos.
Entre mentiras, traiciones y giros inesperados, el relato se vuelve cada vez más oscuro y atrapante. La historia juega con la pregunta constante: ¿quién está diciendo la verdad y quién tiene algo que ocultar?
Reparto de "Alguien está mintiendo"
-
Annalisa Cochrane como Addy Prentiss
Chibuikem Uche como Cooper Clay
Marianly Tejada como Bronwyn Rojas
Cooper van Grootel como Nate Macauley
Barrett Carnahan como Jake Riordan
Jessica McLeod como Janae Matthews
Mark McKenna como Simon Kelleher
Melissa Collazo como Maeve Rojas
Sara Thompson como Vanessa Clark
Alimi Ballard como Kevin Clay
Tráiler de "Alguien está mintiendo"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario