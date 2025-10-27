Netflix: el thriller basado en un Best Seller que es furor en la plataforma

Con solo 16 capítulos y un final que sorprende, esta serie basada en un Best Seller sigue sumando reproducciones en todo el mundo. Netflix volvió a posicionar una producción literaria en lo más alto de su ranking global. Se trata de una serie juvenil con tintes policiales que combina misterio, drama y tensión desde el primer capítulo. Basada en la novela homónima de Karen M. McManus, la historia logró captar tanto a los fans del libro como a quienes disfrutan de los thrillers adolescentes.